Corinthians deixa de faturar, no mínimo, R$ 5 milhões com eliminações Quedas na semifinal do Paulistão, na fase de grupos da Sul-Americana e na terceira fase da Copa do Brasil impediram que o clube reforçasse seus já combalidos cofres

O Corinthians soma três eliminações doloridas desde o início desta temporada, mas essas quedas não afetaram apenas o emocional do grupo e dos torcedores, elas também causaram decepções financeiras para o clube, que vive um ano sabidamente de contenção de despesas e de cofres vazios. Ao todo, o Timão deixou de ganhar, no mínimo, R$ 5 milhões em premiações.

A primeira eliminação veio na Copa Sul-Americana, ainda na fase de grupos da competição, em que apenas o líder de cada chave atingia a etapa seguinte. Por cada jogo como mandante, o Alvinegro levou 300 mil dólares, ou seja, 900 mil dólares (R$ 4,550 milhões na cotação atual), além dos 120 mil dólares por ter sido um dos segundos colocados, totalizando R$ 5,157 milhões.

No entanto, caso tivesse conquistado a vaga nas oitavas de final, o Corinthians teria levado 380 mil dólares a mais (R$ 1,921 milhões), sem contar aquilo que poderia ganhar se continuasse avançando de fase na sequência.

Em seguida, veio a eliminação na semifinal do Paulistão, diante do Palmeiras. Com ela, o Timão ficou na terceira posição, e levou R$ 755 mil, já com o desconto de 30% pelos custos do protocolo contra a Covid-19. Se tivesse atingido a final do torneio, o clube teria faturado, no mínimo, R$ 399 mil a mais, que seria o valor do prêmio do vice. O título valeria R$ 2,745 milhões a mais.

Por fim, veio a mais recente eliminação, na terceira fase da Copa do Brasil, ao ser tirado da competição pelo Atlético-GO. Até a queda, o Corinthians já havia levado R$ 4,2 milhões pelos avanços anteriores, no entanto acabou deixando de faturar R$ 2,7 milhões, que é a premiação para quem atinge as oitavas de final do torneio. Se avançasse, esse montante cresceria nas fases seguintes.

Sendo assim, somando R$ 1,921 milhão que deixou de ganhar na Sul-Americana, os R$ 399 mil que deixou de levar no Paulistão, e os R$ 2,7 milhões que deixou de faturar na Copa do Brasil, o Corinthians ficou sem ver, ao todo, R$ 5,020 milhões com as três eliminações em menos de um mês. Vale lembrar que os valores levam em conta o mínimo que poderia ser acumulado.

Em um ano de contenção de despesas e de foco no pagamento de dívidas, esses R$ 5 milhões farão falta no planejamento corintiano para a temporada. Resta agora buscar a mais alta posição possível na tabela do Brasileirão, tentando faturar o máximo que der em termos de premiação financeira.

Confira os números citados acima:

Copa Sul-Americana

Recebeu 1,020 milhão de dólares (R$ 5,157 milhões) até ser eliminado

Deixou de receber, no mínimo, 380 mil dólares (R$ 1,921 milhão) a mais

Paulistão

Recebeu R$ 755 mil pelo terceiro lugar

Deixou de receber, no mínimo, R$ 399 mil a mais

Copa do Brasil

Recebeu R$ 4,2 milhões até ser eliminado

Deixou de receber, no mínimo, R$ 2,7 milhões a mais

Total

Recebeu R$ 10,112 milhões

Deixou de receber R$ 5,020 milhões

