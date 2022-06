Corinthians definido para enfrentar o Juventude; saiba a escalação e onde assistir Timão busca retomar a ponta do Campeonato Brasileiro jogando em casa

O Corinthians está escalado para enfrentar o JuventudeL, neste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vítor Pereira escalou a equipe com: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Renato Augusto e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Willian.





A partida tem transmissão exlcusiva pelo Premiere para todo o Brasil.

O Timão tem os desfalques do lateral Fagner, o zagueiro João Victor e o meia Maycon, todos em transição física, do atacante Júnior Moraes, com um quadro alérgico, e o meia Paulinho, que rompeu o ligamento cruzado há mais de um mês e não jogará mais nesta temporada.

Como opções para o banco de reservas contra o Papo, o Timão tem: o goleiro Matheus Donelli; os laterais João Pedro, Bruno Melo e Lucas Piton; o zagueiro Robson Bambu; os meias Cantillo, Roni e Xavier; e os atacantes Felipe, Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito e Wesley.

Vindo de uma derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, fora de casa, na última terça-feira (7), o Corinthians precisa vencer e torcer para uma derrota do Palmeiras, neste domingo (12), contra o Coritiba, no Paraná, para retomar a liderança do Brasileirão.

