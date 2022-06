Corinthians definido para enfrentar o Atlético-GO; saiba a escalação e onde assistir Timão tenta retomar a liderança do Brasileirão contra o Dragão, no estádio Antônio Accioly

O Corinthians está escalado para enfrentar o Atlético-GO, a partir das 20h30 deste sábado (4), pela nona rodada do Brasileirão, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO. A escalação inicial do Timão tem: Cássio; Lucas Piton, Robson Bambu, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Renato Augusto, Giuliano e Adson; Gustavo Mantuan e Róger Guedes.





No banco de reservas, Vítor Pereira tem como opções: Matheus Donelli, Bruno Melo, Rafael Ramos, João Pedro, Xavier, Cantillo, Roni, Matheus Araújo, Júnior Moraes, Felipe Augusto, Gustavo Silva e Wesley

Fagner (transição física); João Victor (entorse no tornozelo direito); Raul Gustavo (Covid-19); Maycon (suspenso); Paulinho (ruptura do ligamento colateral do joelho esquerdo); Willian (trauma no tornozelo direito); Ruan Oliveira (transição física); e Jô (trauma na perna esquerda) desfalcam o clube alvinegro contra o Dragão.

ATLÉTICO-GO X CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO – 9ª RODADA

​Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Data e hora: 03 de junho de 2022, às 18h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Premiere (para todo o Brasil), tempo real do L! e, em áudio, na parceria LANCE!/Voz do Esporte

