Corinthians define a lista de 20 atletas que disputarão a Copa Libertadores Feminina; confira Timão inicia busca pelo tricampeonato continental a partir do dia 5 de março e já listou as 20 jogadoras que disputarão o torneio. Uma das baixas é a zagueira Érika, lesionada

A pouco mais de dez dias para o início da Copa Libertadores Feminina, o Corinthians definiu suas 20 atletas que representarão o clube na busca pelo tricampeonato continental. O Timão venceu o torneio em 2017 e 2019.

Trabalhando com um elenco de 27 atletas, o treinador Arthur Elias precisou realizar sete cortes para se adequar aos critérios estabelecidos pela Conmebol. Vale lembrar, a entidade exige a inscrição obrigatória de três goleiras.

Entre as ausências está a zagueira Erika. Apesar dos esforços do departamento médico do clube e da atleta, que realiza treinamentos especializados e fisioterapia em dois períodos, ela não conseguiu se recuperar de lesão muscular na coxa direita e não disputará o torneio.

As equipes participantes não poderão realizar mais alterações na lista enviada. A única exceção será para atletas que se lesionarem até 24h antes do início da competição. Neste caso, o clube deverá pedir o aval da comissão médica da Conmebol para realizar a mudança.

O Timão tem viagem prevista para Buenos Aires, na Argentina, em 3 de março. Ao meio-dia desta terça-feira, será realizado o sorteio das chaves da competição. Logo após, o treinador Arthur Elias e a meio-campista Grazi concederão entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Joaquim Grava.

Confira abaixo as 20 relacionadas do Corinthians para a Copa Libertadores Feminina:

Adriana

Andressinha

Diany

Gabi Nunes

Gabi Portilho

Gabi Zanotti

Giovanna Campiolo

Giovanna Crivelari

Grazi

Ingryd

Isa Cruz

Juliete

Katiuscia

Pardal

Paty

Poliana

Tainá Borges

Tamires

Victoria Albuquerque

Yasmim

Ficaram fora: Kemelli, Paulinha, Érika, Cacau, Bianca Gomes, Miriã e Jheniffer

