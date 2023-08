Corinthians defende série invicta na temporada em primeiro jogo do Brasileirão sem Róger Guedes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 7:00 Compartilhe

A semana do Corinthians foi movimentada nas transferências. Além de receber proposta do Napoli por Murillo, o time perdeu Róger Guedes, que aceitou a oferta milionária para jogar no Al-Rayyan, do Catar. Em meio a isso, Vanderlei Luxemburgo se apega a força do elenco para seguir com a sequência invicta na temporada – a maior entre os times da Série A. Para isso, encara o Internacional neste sábado, no Beira-Rio, a partir 18h30 (horário de Brasília).

A saída de Guedes impacta diretamente na escalação do Corinthians. Luxemburgo ainda não definiu um substituto do atacante – Matías Rojas, lesionado, deve ser a principal opção na posição, assim que estiver recuperado. Contra o Newell’s Old Boys, pela Copa Sul-Americana, o treinador utilizou o jovem Wesley, que marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1. Deve seguir como titular do time.

No ano, além de artilheiro com 21 gols, Róger Guedes foi o jogador que mais entrou em campo. Dos 45 jogos possíveis, disputou 41 pela equipe – 40 destes como titular. Sem ele, o Corinthians deixa de ter uma referência no ataque. Luxemburgo chegou a afirmar, quando assumiu o comando do time abril, que tornaria o camisa 10 no principal finalizador de jogadas da equipe. Além de goleador do ano, virou o maior artilheiro da Neo Química Arena antes de rumar ao Oriente Médio.

Após a vitória contra o Newell’s, Yuri Alberto chegou a brincar em entrevista à beira do gramado que passaria a marcar mais a partir de agora, sem a presença de Guedes. “Nesse final de temporada ele seria muito importante. (Mas) Agora os gols vão sair”, disse o camisa 9. Em campo, o atacante marcou nos dois últimos jogos, contra Vasco e Newell’s, algo que não acontecia desde março. Na ocasião, foi às redes contra Santos e Santo André, pelo Paulistão.

O Corinthians vem de uma sequência de três vitórias seguidas e oito jogos de invencibilidade. Já é a melhor sequência invicta da equipe desde abril e junho de 2022, quando ainda era comandada por Vítor Pereira. Na ocasião, ficou 11 jogos sem perder – cinco vitórias e seis empates. Em comparação, a série de Luxemburgo neste ano soma sete vitórias e um empate. Desde a parada da data Fifa, em junho, o Corinthians é o time do Brasileirão que mais venceu.

O foco contra o Internacional é, além de preservar essa invencibilidade, se afastar da zona de rebaixamento. Na 14ª colocação, pode ficar a um ponto do rival gaúcho, hoje em 12º, em caso de vitória. “Vamos estar competitivos com o Róger ou sem ele. O que as outras equipes vão fazer é um problema delas”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a vitória pela Sul-Americana. “Alguém vai ocupar esse espaço (deixado por Guedes). Trabalhamos o elenco em conjunto como um todo.”

Além da transferência de Guedes, o Corinthians não terá Gabriel Moscardo, que ainda se recupera da cirurgia para a retirada do apêndice, e Matías Rojas. Lucas Veríssimo, recém contratado junto ao Benfica, também não viajará a Porto Alegre, já que se adapta fisicamente para sua estreia pela equipe. Adson e Wesley devem formar o trio de ataque ao lado de Yuri Alberto.

Murillo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo da partida contra o Vasco, volta a ser titular da equipe neste sábado, em meio a rumores de sua saída para o futebol italiano. Renato Augusto, recuperado de lesão, também retorna à equipe após descanso no meio de semana.

SEQUÊNCIA DE EMPATES

Corinthians e Internacional é uma das principais rivalidades interestaduais do País – e um dos confrontos mais equilibrados nos últimos anos. Desde 2020, uma equipe não vence o confronto. São cinco empates seguidos, todos pelo Brasileirão – os três últimos por 2 a 2.

Além disso, há cinco anos que o Internacional não vence o Corinthians. Na ocasião, em partida válida pelo Brasileirão de 2018, o time alvinegro chegou a abrir o marcador no Beira-Rio, mas os gaúchos conseguiram a virada nos minutos finais, após uma falha do lateral Guilherme Mantuan. Após a partida, o jogador chorou ainda no gramado e teve de ser consolado pelos companheiros e pelo então treinador Osmar Loss.

A tendência é que o Inter leve a campo um time alternativo neste sábado, já que terá duelo decisivo com o River Plate na próxima semana, pela Libertadores. Eduardo Coudet assumiu o comando da equipe há duas semanas, após a demissão de Mano Menezes, mas ainda não venceu. Em três jogos, soma um empate e duas derrotas. A expectativa é de que o Beira-Rio receba mais de 30 mil torcedores no duelo com o Corinthians.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias