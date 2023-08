Corinthians defende invencibilidade contra Goiás na Neo Química Arena antes de semana decisiva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2023 - 7:00 Compartilhe

Antes de decisão na Copa Sul-Americana e clássico com o Palmeiras no fim de semana seguinte, o Corinthians encara o Goiás pelo Brasileirão. Por causa dos próximos dias cruciais para o sucesso do time na temporada, Vanderlei Luxemburgo deve repetir a estratégia adotada no jogo contra o Cruzeiro: time misto, com foco na competição continental. A partida acontece na Neo Química Arena, às 21h (horário de Brasília), e tem transmissão do SporTV e Première.

Apesar de ter afirmado que a Sul-Americana não seria o foco do Corinthians, Luxemburgo mudou a postura após a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil e utiliza força máxima na competição desde as oitavas de final, contra o Newell’s Old Boys. O título garante a equipe diretamente em dois torneios em 2024: Libertadores e Copa do Brasil.

Na partida contra o Cruzeiro, empate por 1 a 1, o Corinthians já havia poupado uma série de titulares. Gil, Murillo – que deve ser negociado para o Nottingham Forest -, Fábio Santos, Maycon, Renato Augusto e Yuri Alberto nem viajaram a Minas Gerais. O mesmo deve ocorrer neste fim de semana, além de Fagner, que se recupera de lesão e ficou fora das últimas partidas da equipe.

Wesley, Matheus Bidu, Lucas Veríssimo e Felipe Augusto devem ganhar espaço no time titular com essas mudanças. Giuliano, que perdeu espaço nos últimos meses, e Gustavo Mosquito, afastado por dez meses por causa de lesão no joelho, também devem estar entre os 11 iniciais. A meta é mesclar a equipe e garantir a vitória, para se afastar do Z-4. Caso conquiste os três pontos, o clube pode terminar a rodada até na 12ª colocação, caso o Cruzeiro não vença.

Além disso, o Corinthians defende uma marca histórica contra o Goiás. Desde que estreou a Neo Química Arena, em 2014, o time esmeraldino é o único, considerando as 19 equipes do Brasileirão deste ano, que nunca somou pontos no estádio. São cinco jogos desde a inauguração da casa corintiana, com cinco vitórias dos mandantes, com 13 gols marcados e apenas três sofridos.

O último triunfo do Goiás em São Paulo contra o Corinthians – e, consequentemente, somou pontos – foi em 2013, quando a partida foi realizada no Pacaembu. Na ocasião, a equipe esmeraldina venceu por 2 a 1. Fora do Estado, o Goiás consegue igualar as ações. No encontro mais recente, pelo Brasileirão, o Corinthians foi comandado por Cuca, em sua breve passagem de uma semana pelo clube, e foi derrotado, de virada, por 3 a 1.

A marca não é o foco de Luxemburgo nesta partida, mas vencer neste sábado é importante para que o Corinthians continue sua campanha de recuperação no Brasileirão e na temporada. Apesar do tropeço diante do São Paulo, o time tem apenas uma derrota nos últimos 14 jogos. Nesse período, sofreu perdas importantes no elenco: Róger Guedes e Adson foram vendidos para o Al-Rayyan e Nantes, respectivamente. O mesmo deve acontecer com Murillo, que recebeu proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra.

“Tenho um elenco à minha disposição e rodado para fazer as mudanças. Eu considero que nós temos possibilidade de mexer com o time para lá e para cá, e os jogadores estão rendendo. São 14 jogos em que a gente vem jogando de diferentes maneiras, mas consistente”, afirmou o treinador, após vitória diante do Estudiantes na Copa Sul-Americana, por 1 a 0.

Luxemburgo já tem sete vitórias consecutivas na Arena. Caso vença o Goiás neste sábado, igualará a marca de Sylvinho, que em 2021 chegou a oito triunfos seguidos, entre setembro e novembro. Dentre os treinadores, Tite é quem detém os melhores números. Em 2016, o ex-comandante da seleção brasileira chegou a 12 vitórias seguidas; no mesmo ano, deixou o clube após pedido da CBF.

