Corinthians decide futuro na Libertadores nesta quarta; saiba onde assistir

O Corinthians vai a campo nesta quarta-feira, 26, para decidir sua vida na Libertadores. No jogo de volta da segunda rodada do torneio, o Timão recebe o Universidad Central na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília).

Após um empate de 1 a 1 na Venezuela, o Corinthians precisa vencer para evitar um vexame. O Universidad, por outro lado, está estreando no torneio e joga como azarão.

O resultado no jogo da ida não agradou os jogadores e comissão técnica do Corinthians, que externaram o incômodo, especialmente com o desempenho do time. Emiliano Diaz, um dos treinadores do clube, falou em “vergonha” após o resultado.

O confronto de hoje a noite define qual equipe se classificará para a terceira rodada da Libertadores, última antes da fase de grupos. Quem avançar enfrenta Barcelona ou El Nacional, ambos do Equador.

Onde assistir o jogo do Corinthians?

Assim como no jogo da ida, o confronto decisivo terá transmissão da TV Globo (apenas para São Paulo), Espn (TV Fechada) e Disney+ (Streaming).

Escalações

No jogo mais importante do ano até o momento, o Corinthians deve ir com força máxima em busca da classificação. As principais dúvidas são na lateral esquerda, onde Ramon decidirá entre Hugo e Bidu, e se Martinez dará a vaga para mais um atacante, Romero ou Thales Magno.

Veja as prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Universidad Central: Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Simarra e Cumana; Alexander González, Sole, Samuel Sosa, Zapata e Juan Cuesta; Ortiz.