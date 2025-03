Corinthians decide futuro na Libertadores nesta quarta; saiba onde assistir

Nesta quarta-feira, 12, o Corinthians decide sua vida na Copa Libertadores. O Timão recebe o Barcelona (EQU) na Neo Química Arena às 21h35, horário de Brasília. O Alvinegro precisa reverter um placar de 3 a 0, que foi conquistado pelos equatorianos no jogo de ida da 3ª fase da competição.

Dessa forma, para avançar à fase de grupos da competição, o Corinthians precisa vencer por, pelo menos, três gols de diferença para levar a disputa às penalidades. Para classificar de forma direta, precisa vencer por quatro ou mais gols.

Em busca de uma noite histórica, o Alvinegro conta com a Neo Química Arena como seu trunfo. Dentro de casa, o Corinthians defende uma invencibilidade de 21 jogos sem perder. A torcida já esgotou todos os ingressos para a partida decisiva e será fundamental para a remontada corintiana.

Onde assistir o Corinthians na Libertadores?

Os torcedores que não poderão estar presentes no jogo de hoje à noite terão três opções para acompanhar o duelo decisivo na Libertadores: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

Prováveis escalações

Para conseguir o “milagre”, o Corinthians deve usar o que tem de melhor disponível para o confronto de hoje à noite. A única dúvida é se o meio-campista Garro terá condições de jogo. O camisa 8 vêm sofrendo com dores no joelho e não participou do último treino da equipe antes do duelo.

Igor Coronado, considerado substituto “automático” de Garro também segue fora por lesão e, caso o meia argentino não possa atuar, Talles Magno e Romero disputam a vaga. O lateral esquerdo Angielieri, destaque na classificação do Timão para a final do Campeonato Paulista, ainda não está inscrito na Libertadores e por isso também não joga. Veja as prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Ángel Romero (Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Barcelona: Contreras; Carabalí, Arreaga, Vallecilla e Vargas; Arroyo, Leonai Souza e Oyola; Valiente, Rivero e Corozo.