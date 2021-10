Corinthians conquista apenas um a cada três pontos em clássicos no ano de 2021 Até aqui, após 11 duelos com rivais nesses dez meses, o Timão teve apenas duas vitórias e soma aproveitamento de 33,3% dos pontos disputados. Resta somente um clássico a fazer

O Corinthians estava invicto em clássicos sob o comando de Sylvinho, mas acabou sendo derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, na última segunda-feira. Apesar dessa boa sequência recente, os números do Timão em duelos com os rivais não são bons em 2021. Levando em conta os jogos deste ano, foram apenas duas vitórias e um aproveitamento de 33,3% dos pontos disputados.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Ao longo desses dez meses, o Corinthians encarou 11 clássicos e venceu apenas dois (sendo somente um em casa), como dito acima. Além disso, são cinco empates e quatro derrotas, ou seja, o retrospecto não é nada positivo. Das 11 partidas, em nove o time saiu de campo sem conquistar um triunfo.

Entre os 33 pontos que estiveram em disputa nesses clássicos, o Timão ficou apenas com 11. Em outras palavras, a equipe leva, em média, um a cada três pontos que disputa diante dos rivais neste ano. O desempenho é o pior nesse tipo de partida desde 2016, quando o aproveitamento foi de somente 25%.

E MAIS:

Já em termos de gols, o retrospecto ruim é ainda mais evidente. Foram apenas oito tentos marcados e 13 sofridos nesses 11 jogos, ou seja, a média de bolas na rede a favor é menor do que por partida, enquanto a de tentos cedidos é maior do que um por duelo. Sem contar o saldo de gols negativo de cinco.

Vale lembrar que o ano do Corinthians em clássicos começou com uma goleada por 4 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, em janeiro. A primeira vitória veio somente no fim de abril, contra o Santos, e a segunda (e última) aconteceu apenas no fim de setembro, cinco meses depois, diante do Palmeiras, em casa.

Confira os clássicos do Corinthians em 2021:

18/1/2021 – Palmeiras 4 x 0 Corinthians – Brasileirão-2020

17/2/2021 – Santos 1 x 0 Corinthians – Brasileirão-2020

3/3/2021 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras – Paulistão-2021

25/4/2021 – Santos 0 x 2 Corinthians – Paulistão-2021

2/5/2021 – Corinthians 2 x 2 São Paulo – Paulistão-2021

16/5/2021 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Semifinal Paulistão-2021

12/6/2021 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Brasileirão-2021

30/6/2021 – Corinthians 0 x 0 São Paulo – Brasileirão-2021

8/8/2021 – Santos 0 x 0 Corinthians – Brasileirão-2021

25/9/2021 – Corinthians 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão-2021

18/10/2021 – São Paulo 1 x 0 Corinthians – Brasileirão-2021

11 clássicos

2 vitórias

5 empates

4 derrotas

33,3% de aproveitamento

8 gols marcados

13 gols sofridos







E MAIS:

Saiba mais