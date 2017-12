Corinthians confirma volta de Guilherme Romão ao elenco para 2018

O Corinthians contará com o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Romão como uma das novidades para a próxima temporada. A confirmação do retorno do jogador foi feita pelo gerente de futebol do clube, Alessandro Nunes. Ele ainda destacou que busca um outro lateral-esquerdo e também um zagueiro para suprir as saídas de Guilherme Arana e Pablo, respectivamente.

“Perdemos o Arana, mas temos o Romão, que é uma grande promessa e, junto com o Moisés, são atletas que ainda estão galgando uma trajetória”, disse o dirigente, em entrevista para a Corinthians TV.

Romão apareceu com destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, vencida pelo Corinthians, e depois foi emprestado para o Oeste, onde foi titular durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da confiança da comissão técnica, ele não volta para ser titular. “Estamos buscando um perfil que possa melhorar a qualidade. Alguém mais experiente.

Alessandro ainda disse que procura um zagueiro, mas pede paciência para a torcida em razão das dificuldades encontradas. “Estamos buscando um zagueiro, pois temos carência nesse setor e estamos monitorando o mercado. Não está fácil para encontrar um atleta à altura do Corinthians, mas encontraremos no momento certo. Torcedor é ansioso, normal, e quer o quanto antes que a equipe esteja pronta, mas é algo trabalhoso”.

O Corinthians também ainda quer mais um atacante. O clube já acertou com Júnior Dutra e procura mais opções. “É uma posição que temos espaço para agregar ainda”, explicou Alessandro, que também confirmou o acerto com o volante Renê Júnior. Ele assinará contrato nos próximos dias.