Corinthians confirma venda de promessa para o Zenit, da Rússia; saiba valores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 14:06 Compartilhe

Nesta quinta-feira (29), o Corinthians confirmou a venda do atacante Pedro, uma das maiores promessas das categorias de base, ao Zenit, da Rússia.

Em comunicado divulgado, o Timão informou que o jogador foi negociado por nove milhões de euros (R$ 46,7 milhões). Dono de 80% dos direitos econômicos do atacante, a equipe do Parque São Jorge vai repassar 50% ao clube russo e manter 30% para uma futura venda.

Pedro só deve viajar para à Rússia em 2024, quando completa 18 anos. Até lá, o jogador deve continuar sendo aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Nesta quinta-feira (29), o Sport Club Corinthians Paulista acertou a venda em definitivo do atacante Pedro ao FC Zenit, da Rússia. O Corinthians cederá 50% dos direitos econômicos pelo valor de € 9 milhões. O clube ainda permanecerá com 30% dos direitos econômicos do atleta,… pic.twitter.com/IjxHS21BDv — Corinthians (@Corinthians) June 29, 2023

Durante participação no programa ‘Os Donos da Bola’, nesta quinta-feira, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, comentou a necessidade da equipe em negociar o jogador.

“A gente está finalizando a venda, é isso mesmo, nove milhões de euros por 50% dos direitos. Não acho uma venda pequena, pode ser que ele valha mais lá na frente, e torcemos para isso, é patrimônio do clube. Infelizmente, o Brasil não vende no valor final, na segunda venda, na Europa, os valores são mais altos. Isso é mercado, não Corinthians. Então nove milhões de euros por 50% do jogador é uma excelente venda. Podíamos esperar mais? Não podíamos”, declarou Duílio.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias