Corinthians confirma que enfrentará Santos em amistoso no dia 13

As estreias dos técnicos Fábio Carille, no Corinthians, e Jorge Sampaoli, no Santos, serão em 13 de janeiro. A diretoria do Corinthians confirmou neste sábado que os rivais vão se enfrentar em um clássico amistoso para marcado para o dia 13, em Itaquera, às 17 horas.

O compromisso na Arena Corinthians servirá como preparação para os elencos adquirirem ritmo de jogo a uma semana da primeira partida oficial na temporada, pelo Campeonato Paulista.

“O primeiro compromisso do Corinthians em 2019 está confirmado! Durante a pré-temporada, o Timão enfrenta o Santos no dia 13/01 (domingo), às 17h, na Arena Corinthians. As informações sobre venda de ingressos serão divulgadas em breve”, anunciou o Corinthians em seu perfil no Twitter.

Os dois elencos estão em férias e voltam aos trabalhos no início de janeiro, quando começarão a pré-temporada. O Corinthians estreará no Paulistão em casa contra o São Caetano, dia 20, e o Santos vai iniciar a campanha um dia antes, contra a Ferroviária, na Vila Belmiro.

O clássico terá os técnicos como principais atrações. Carille retornou ao Corinthians neste mês, após passagem rápida pelo futebol da Arábia Saudita. Já Sampaoli deixou o comando da seleção argentina após a Copa do Mundo da Rússia. Ele aceitou o desafio de trabalhar no Brasil ao assinar contrato de duas temporadas com o Santos.

O Corinthians também avalia a possibilidade de realizar um segundo amistoso, no dia 16, quarta-feira, com adversário e locais ainda indefinidos. O intuito da comissão técnica é de usar as partidas para avaliar os jogadores e escalar um time diferente em cada tempo.