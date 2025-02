Corinthians confirma empréstimo e Pedro Raul é anunciado como reforço do Ceará

O Ceará oficializou a contratação do atacante Pedro Raul. O jogador chega ao clube por empréstimo do Corinthians e assinou vínculo até o fim de 2025. Com passagens por clubes como Botafogo, Vasco e Goiás, o centroavante de 28 anos busca retomar o bom momento da carreira vestindo a camisa da equipe cearense.

Com pouca sequência no Corinthians, onde fez 38 jogos e marcou apenas quatro gols, Pedro Raul perdeu espaço no elenco comandado por Ramón Díaz. No clube paulista, ele era apenas a quarta opção do ataque e, diante da falta de oportunidades, optou por um novo desafio no futebol nordestino.

“Hora de novos desafios. Muito grato por todos os momentos que vivi aqui dentro! Seguirei na torcida pelos meus companheiros, em busca dos seus objetivos. Até o próximo capítulo dessa história”, escreveu o atacante em suas redes sociais ao se despedir do Corinthians.

Pedro Raul teve seu melhor desempenho em 2022, quando defendeu o Goiás e marcou 26 gols em 50 partidas, sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 gols. O desempenho o levou ao Vasco em 2023, mas ele não conseguiu repetir o mesmo nível e foi negociado com o Toluca, do México, antes de chegar ao Corinthians.

O atacante já poderá estrear no sábado, quando o Ceará enfrentará o Maracanã pela partida de ida da semifinal do Campeonato Cearense, no estádio Presidente Vargas. A expectativa da diretoria é que ele retome sua melhor forma e seja um dos pilares ofensivos do time na temporada.

Gaúcho de Porto Alegre, Pedro Raul tem passagens ainda por clubes do Brasil e do exterior, incluindo Atlético-GO, Kashiwa Reysol (Japão), Juárez (México) e Vitória de Guimarães (Portugal).