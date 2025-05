Corinthians confirma cirurgia bem-sucedida em Gustavo Henrique e faz treino de olho no Inter

O zagueiro Gustavo Henrique passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal na tarde desta sexta-feira. O procedimento foi realizado com sucesso pelo médico Danilo Daud, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O defensor vinha convivendo com dores nas últimas semanas e acabou sendo poupado da partida com o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

Em comunicado nas redes sociais, o jogador agradeceu ao departamento médico e à preparação física do clube. “Gostaria de agradecer a todo o departamento médico e também à preparação física do Corinthians, que cuidaram das dores e me colocaram em condições de jogo nestes últimos meses. Infelizmente meu quadro se agravou e as dores estavam me limitando muito. Em conjunto, decidimos pela cirurgia para resolver de vez o problema. Obrigado pelo apoio, Fiel. Logo, estou de volta”, escreveu o defensor.

Com a baixa confirmada, Gustavo Henrique não estará à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida com o Internacional, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Nesta sexta, o elenco do Corinthians encerrou a preparação para o confronto com atividades no CT Dr. Joaquim Grava. Após exercícios de ativação na academia e aquecimento no gramado, os atletas participaram de um treino tático sob comando de Dorival. A comissão técnica também promoveu um trabalho de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva.

Com sete pontos somados, o Corinthians ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela. O Inter aparece logo acima, na sexta posição, com nove pontos. A expectativa é de um confronto equilibrado entre duas equipes em busca de regularidade no campeonato.

O goleiro Hugo Souza comentou sobre a importância da partida e elogiou os primeiros dias de trabalho com o novo treinador. “O professor deixa tudo bem explicado, tudo bem destrinchado. Fica mais fácil para desenvolver no campo o que ele quer. Vamos amanhã com o pensamento de que precisamos ganhar o jogo”, disse.

O último encontro entre Corinthians e Internacional aconteceu pela 29ª rodada do Brasileirão de 2024 e terminou empatado em 2 a 2. Na ocasião, Yuri Alberto marcou os dois gols do time paulista na Neo Química Arena.