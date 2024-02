Corinthians confirma a contratação do técnico António Oliveira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/02/2024 - 20:02 Para compartilhar:

O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do técnico português António Oliveira. A confirmação vem após um breve impasse relacionado ao pagamento da multa de mais de R$ 1 milhão ao Cuiabá, antigo clube de Oliveira. O próprio Corinthians confirmou o pagamento da multa em um comunicado ao anunciar o novo comandante nas redes sociais.

Com passagens por Benfica B, Coritiba, Athletico e Cuiabá, António Oliveira assinou contrato válido até o fim de 2024 com renovação automática de acordo com a performance.

ANTÓNIO OLIVEIRA É O NOVO TÉCNICO DO TIMÃO! Com contrato válido até o fim de 2024, o treinador chega com quatro auxiliares para comandar o Time do Povo! Saiba mais 👉 https://t.co/jFACMYptud#BemVindoAntonioOliveira#VaiCorinthians pic.twitter.com/G4zmaGzVFt — Corinthians (@Corinthians) February 9, 2024

O português de 41 anos se apresentou pela manhã no CT do Corinthians e já comandou o primeiro treinamento com a equipe.

O nome do técnico também já aparece no BID, o que permite que ele dirija o time contra a Portuguesa.

