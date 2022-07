Corinthians confia na Arena para compensar sequência negativa como visitante

O Corinthians está há mais de um mês sem conquistar um resultado positivo longe de seus domínios. A última vitória como visitante foi em 4 de junho, diante do Atlético-GO. Desde então, passaram seis jogos fora de casa na temporada sem conseguir somar os três pontos. Com esses problemas, o Corinthians desperdiçou algumas chances de assumir a liderança do Brasileirão, como neste sábado, ao perder de virada para o Ceará, por 3 a 1.

Ao longo da atual edição do Campeonato Brasileiro, em nove partidas, o Corinthians conquistou três vitórias (sobre Red Bull Bragantino, Botafogo e Atlético Goianiense), dois empates e outras quatro derrotas.

Contra o Ceará, a postura do time paulista após a abertura do marcador, em golaço de Roger Guedes, gerou reclamações da torcida e foi apontado por Gustavo Mosquito como um dos fatores que levaram à derrota de virada na Arena Castelão. “Esse foi o erro, deveríamos continuar buscando o segundo gol. Levamos dois e isso decidiu o jogo”, afirmou o atleta.

Sem bons resultados fora de casa, o Corinthians tem de se concentrar em conquistar pontos diante de seus torcedores. No próximo duelo, com o Coritiba, na próxima quarta-feira, o time deve contar ainda com o retorno de titulares, que foram poupados neste sábado e são figuras ausentes em algumas partidas como visitante. Outra volta importante é o do técnico Vítor Pereira, que cumpriu um jogo de suspensão, pelo cartão vermelho na partida com o Flamengo.

Em casa, no entanto, a postura alvinegra tem sido exemplar. Empurrada invariavelmente por grande público na Neo Química Arena, a equipe corintiana lidera a tabela de classificação como mandante. O Corinthians está invicto até aqui no Brasileirão, com cinco vitórias e três empates. A força demonstrada na temporada se baseia no apoio da torcida, que mostra uma sinergia ímpar com o elenco e a comissão técnica de Vítor Pereira.

Nos torneios mata-mata, tropeços fora de casa podem ser apagados com resultados qualificados em Itaquera. Porém, para o Campeonato Brasileiro, surge a necessidade de se encontrar um meio termo, inclusiva no formato de escolha de jogos para poupar atletas. Pelo decorrer da rodada, o Corinthians pode perder duas posições e ficar até quatro pontos distante do líder.