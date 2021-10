Corinthians começa a encontrar ‘time ideal’ com quarteto de reforços e terá mais um duro teste Contra o Red Bull Bragantino, Sylvinho deve repetir escalação que venceu o Dérbi no último sábado e parece cada vez mais próximo de definir a formação ideal com o elenco atual

A vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão foi importante não somente pela rivalidade e pelos três pontos na tabela, mas também pela indicação de que o time montado por Sylvinho, com o quarteto de reforços, está no caminho certo. Para confirmar isso, a equipe deverá ser repetida para outro grande teste: contra o Red Bull Bragantino, neste sábado.

Diante do maior rival, foi a primeira vez em que o treinador do Timão pôde escalar Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian juntos como titulares. A experiência deu muito certo, cada um deles brilhou de sua forma e o Alvinegro venceu por 2 a 1 com dois belos gols de Róger sobre seu ex-clube.

Essa primeira impressão, a semana de treinos e a ausência de desfalques contribuem para que Sylvinho repita a escalação do último sábado, o que deve indicar que ela esteja bem próxima do “time ideal” da comissão técnica. Em outras palavras, Róger Guedes seguirá com liberdade como “falso 9”, com Gabriel Pereira e os outros três contratados se movimentando por trás.

O desafio de encaixar esse “quarteto mágico” na equipe era a marcação, pois sobrecarregaria demais o primeiro volante. No entanto, com a ajuda dos companheiros, Cantillo deu conta do recado e foi um dos destaques do time. Essa, aliás, é uma posição que ainda não tem um nome certo, já que o colombiano substitui o titular Gabriel, que está suspenso. A tendência é o retorno do camisa 5, mas a possibilidade de variação pode gerar um rodízio.

Nada melhor do que encarar uma das principais equipes do país nesta temporada para “testar” o funcionamento dessa formação. Mesmo com o embate contra o Palmeiras ter sido aprovado, a sequência atuando bem vai mostrar que o desempenho e o resultado no Dérbi foram além das circunstâncias. Um confronto direto na tabela pode ser essencial para isso.

Não custa nada lembrar que o setor defensivo já tem sido encarado como ideal há algum tempo, uma vez que Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos só saem do time se estiverem machucados ou suspensos. Se depender do desempenho dentro de campo e do encaixe do setor, eles não devem sair. Por isso, quanto mais definida estiver a equipe do meio para frente, mais próxima ela estará daquilo que é considerado “ideal” dentro da comissão técnica.

O “teste” do Corinthians acontece neste sábado, às 19h, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Timão ocupa a sexta colocação na tabela com 33 pontos em 22 partidas.





