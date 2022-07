Corinthians classifica tentativa de agressão a Cássio por torcedores do Santos como inaceitável Em súmula, árbitro da partida também relatou o arremesso de bombas ao gramado da Vila

O Corinthians se posicionou em relação a invasão de campo e tentativa de agressão ao goleiro Cássio por torcedores do Santos, na classificação corintiana às quartas de final da Copa do Brasil, sobre o Peixe, na Vila Belmiro.

O Timão pontuou as ações como inaceitáveis, deixou claro que todos os profissionais estão em segurança e também afirmou que cobrará medidas e punições.

Nota oficial – Violência em Santos x Corinthians O Corinthians lamenta e considera inaceitável a violência sofrida por nossos atletas e comissão técnica nesta quarta-feira (13), na Vila Belmiro, após o fim da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2022. pic.twitter.com/RNBoNJwZy4 — Corinthians (@Corinthians) July 14, 2022

Na súmula, o árbitro Jean Pierre Gonçalves de Lima informou tanto o ocorrido ao fim da partida, quanto a paralisação por quatro minutos no fim do segundo tempo, quando algumas bombas foram arremessadas ao gramado da Vila Belmiro.

De acordo com o documento assinado pelo profissional do apito, o delegado da partida, Wilson Roberto Santoro, identificou sete torcedores detidos e encaminhados a sede do Juizado Especial Criminal (Jecrim) instalado no estádio santista, mas não foi identificado registros policiais.

De acordo com informações obtidas pelo reportagem, oito pessoas foram levadas ao Jecrim.

Jean Pierre também afirmou que a equipe de arbitragem não visualizou as agressões contra Cássio na hora, ainda que tenham sido informados posteriormente.

Confira abaixo na íntegra as observações feitas por Jean Pierre:



“Informo que a partida foi paralisada aos 39 minutos do segundo tempo devido a utilização de sinalizadores por parte da torcida do Santos FC. Informo ainda que foram arremessadas bombas para dentro do campo, explodindo na área penal onde era defendida pela equipe do SC Corinthians, ficando por este motivo quatro minutos com a partida paralisada. Ao final da partida, voltaram a ser arremessadas bombas para dentro do campo de jogo, onde estava localizada a meta defendida pela equipe do SC Corinthians, e tendo, inclusive, a invasão de campo por torcedores do Santos FC. Um desses torcedores conseguiu agredir o atleta do Corinthians, Sr. Cássio Ramos, número 12, com um pontapé em sua perna. Foi necessário a intervenção da Polícia Militar. A equipe do Corinthians teve que deixar o campo as pressas. A equipe de arbitragem não conseguiu visualizar outras agressões. Foi informado pelo delegado de partida, senhor Wilson Roberto Santor, que sete torcedores que invadiram o campo foram detidos e encaminhados para o Jecrim. Porém, até o fechamento desta súmula, não foi informado nenhum número de registro policial”.