Corinthians celebra Paulistão de 77 e transforma gol do título em arte

Assim como acontece todos os anos desde 1977, o Corinthians não deixa de celebrar a conquista que decretou o fim de um jejum de 23 anos sem títulos. Nesta quarta-feira (13), o Timão comemorou nas redes sociais os 44 anos do título estadual sobre a Ponte Preta.

“Aquele gol inesquecível, aquele momento indescritível de emoção da Fiel completa 44 anos! A conquista do título do Paulistão de 1977, o do Fim da Fila. O gol de Basílio que fez a Fiel soltar o grito de campeão após 23 anos de fé inabalável!”, escreveu o Corinthians em seu perfil oficial no Twitter.

Aquele gol inesquecível, aquele momento indescritível de emoção da Fiel completa 44 anos! 🥲🖤



A conquista do título do Paulistão de 1977, o do Fim da Fila. O gol de Basílio que fez a Fiel soltar o grito de campeão após 23 anos de fé inabalável!#77Eterno #VaiCorinthians pic.twitter.com/q4y5SDFhbi — Corinthians (@Corinthians) October 13, 2021

O alvinegro paulista ainda recriou o lance do gol do título em uma animação.

“O gol do Basílio no Paulistão de 77 agora em arte!”, publicou o Corinthians.

