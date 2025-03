Corinthians campeão do Paulistão: Memphis Depay ficará com 94% do prêmio do título

O holandês Memphis Depay, atacante do Corinthians, ficará com quase todo o prêmio conquistado pelo Corinthians no título do Campeonato Paulista 2025. Por questões contratuais, Depay deverá receber cerca de 94% da premiação do campeonato.

No regulamento, a FPF (Federação Paulista de Futebol) estabeleceu uma premiação de R$ 5 milhões para o campeão do Paulistão 2025. Como está estabelecido no contrato de Depay, o atacante tem direito a receber R$ 4.725.603,00 por título conquistado, representando cerca de 94,5% da premiação total do torneio.

A cláusula, estabelecida na assinatura do contrato entre o holandês e o clube, foi divulgada apenas neste ano. Além do bônus por conquistas, Memphis também já acionou dois gatilhos contratuais, por completar 15 e depois 20 participações diretas para gol, somando mais de R$ 1,5 milhão por cada meta batida.

Memphis terminou o campeonato, conquistado pelo Timão, como o principal garçom da equipe. Ao todo, o holandês distribuiu cinco assistências, sendo uma nas quartas diante do Mirassol, uma na semifinal contra o Santos e outra no primeiro jogo da decisão contra o Palmeiras. Além disso, o atacante também marcou dois gols no torneio.

Com o prêmio de R$ 5 milhões devido ao título conquistado nesta quinta-feira, 27, o Corinthians terminou a sua participação no torneio com R$ 49 milhões arrecadados. A FPF paga cerca de R$ 44 milhões aos quatro grandes clubes do estado, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, apenas por participarem do torneio.