Corinthians cai para a lanterna, e presidente diz: ‘Se passar de fase, ninguém segura’

A sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Paulista fez o Corinthians despencar para a lanterna do Grupo C. A equipe alvinegra ocupa a quarta colocação com apenas três pontos, ficando atrás de Mirassol (6), Inter de Limeira (4) e Red Bull Bragantino (4).

A vitória da Inter de Limeira por 2 a 0 sobre o São Bernardo nesta quinta-feira foi a responsável por empurrar o Corinthians para o último lugar do Grupo C. Apesar da posição, o time do Parque São Jorge ainda tem boas condições para a classificação, restando oito jogos para o encerramento da primeira fase. Na classificação geral, a equipe alvinegra aparece na 13ª posição à beira da zona de rebaixamento, que levará dois times à Série A2.

Ainda nesta quinta circulou nas redes sociais um vídeo gravado na sala do presidente do Corinthians, Augusto Melo, em que o mandatário faz afirmações sobre o time, fala de reforços e analisa a situação do time no Paulistão.

“Se passar de fase, já era. Se passar de fase, ninguém segura a gente”, iniciou Melo. O presidente também disse que está contratando um meio-campista alto. “Está chegando um meia de primeira linha, de 1,90m”, afirmou o mandatário do Corinthians.

Melo também afirmou que espera que o imbróglio envolvendo Rodrigo Garro tenha uma primeira solução na segunda-feira, quando o atleta deve ser regularizado. O Corinthians trava uma batalha com o clube argentino Talleres de Córdoba, de onde veio o atleta, por causa de valores da negociação, fechada em US$ 7 milhões (R$ 34,5 milhões). Após acionar a Fifa para a liberação do atleta, o time alvinegro viu os argentinos liberarem a documentação, mas esses papéis estão na Associação do Futebol Argentino (AFA).

Sobre o centroavante Pedro Raul, contratado por US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões) junto ao Toluca, do México, o presidente corintiano afirmou que ele deve estar à disposição para o duelo com o Novorizontino, no domingo, às 11h, na Neo Química Arena. No entanto, ainda não houve anúncio oficial do reforço.

