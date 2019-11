Corinthians busca Tiago Nunes e Coelho comandará o time nesta quarta-feira

Após a demissão de Fábio Carille, o Corinthians tenta contratar Tiago Nunes, do Athletico-PR. Enquanto a diretoria busca um novo treinador no mercado, Dyego Coelho, técnico do time sub-20, comandará a equipe nesta quarta-feira contra o Fortaleza, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tiago Nunes é o preferido da diretoria. Ele tem contrato com o Athletico-PR até o final desta temporada e chegou a conversar sobre uma renovação com o clube paranaense. O treinador foi campeão da Copa do Brasil deste ano.

O Corinthians está sem técnico desde a noite de domingo, quando Fábio Carille foi demitido depois da goleada por 4 a 1 para o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o clube informou a saída de mais quatro profissionais da comissão técnica: os auxiliares Leandro Cuca e Fábio Félix, o preparador físico Walmir Cruz e o analista de desempenho Denis Luup.

O observador técnico Mauro da Silva, que havia ido com Fábio Carille para o Al Wehda, da Arábia Saudita, permanece no Corinthians. Já o analista de desempenho Yan Viegas sobe da base para trabalhar com os profissionais ao lado de Dyego Coelho.

Coelho comanda o treino na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O jogo contra o Fortaleza será nesta quarta, às 19h30. A equipe alvinegra está em oitavo lugar na tabela de classificação, com 45 pontos.