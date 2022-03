Corinthians busca recuperação contra rebaixado Novorizontino após revés no dérbi

O Corinthians quer esquecer a derrota para o rival Palmeiras por 2 a 1 na última quinta-feira e nada melhor do que enfrentar o time da pior campanha no Paulistão. A equipe do técnico Vitor Pereira visita o lanterna Novorizontino, já rebaixado e único que ainda não venceu na competição, neste domingo, às 16h, pela última rodada da primeira fase do Estadual.

A partida no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, vai servir para mais um teste ao treinador português, que chegou ao clube há apenas duas semanas. Pereira destacou a importância de ter tempo para trabalhar e estruturar a equipe de acordo com suas ideias de jogo.

“Fundamentalmente, foram dois clássicos jogados, um com três dias de trabalho e outro com duas semanas, contra um clube que tem dois anos de trabalho. Eles (Palmeiras) têm dois anos de trabalho, nós duas semanas. Não é fácil construir um processo de jogo, não faço milagres, não tenho varinha mágica, não sou mágico”, disse.

O Corinthians vem de boa campanha no Paulistão, mas perdeu os três clássicos que disputou. A equipe ainda está em formação e vai assimilando com o tempo as orientações de Vitor Pereira.

Autor do gol do Corinthians no dérbi, Róger Guedes concordou que o time ainda precisa se adaptar ao novo treinador. “Perdemos todos os clássicos. É uma pressão a mais, time começando agora, novo treinador. Tem que ter tempo de trabalho. Tem muitos jogos, vamos melhorar muito.”

O técnico português ainda precisa buscar soluções para alguns problemas do time. A disputa pela vaga na lateral-esquerda está em aberto. Fábio Santos, Piton e Bruno Melo brigam por um espaço entre os titulares.

A idade avançada de vários jogadores não se mostrou um problema ainda, mas o calendário apertado e a intensidade das partidas deve fazer com que a comissão técnica tenha um cuidado especial com esses atletas.

Além disso, se o time considerado titular é de bom nível técnico, a diferença de qualidade para os reservas é considerável. Reforços ainda podem chegar no primeiro semestre. Na última semana, a diretoria anunciou a contratação do atacante Junior Moraes, que estava no futebol ucraniano. O centroavante chega para brigar por posição. Enquanto isso, o clube ainda tenta o retorno por empréstimo do volante Maycon, do Shakhtar Donetsk.

Diante do Novorizontino, Pereira pode mandar novamente o time titular a campo ou escolher uma equipe recheada de reservas já pensando em poupar jogadores de olho na próxima fase do Paulistão. Suspenso, Fagner será desfalque na partida deste domingo e deverá ser substituído por João Pedro.

CUMPRIR TABELA – Já rebaixado e ainda sem vencer no Paulista, o Novorizontino tem como objetivo cair em pé após da campanha melancólica. O time entra na última rodada na quarta colocação do Grupo B, com três pontos, último da classificação geral. Foram 11 jogos, com três empates e oito derrotas.

Para o duelo, o técnico Allan Aal poderá contar com o lateral Wilean Lepo e o zagueiro Walber, ambos cumpriram suspensão na derrota para o Botafogo por 2 a 1, no estádio Santa Cruz. Ambos deverão iniciar o confronto deste domingo.

Por outro lado, o treinador não contará com o zagueiro Edson Silva, que foi expulso contra o Botafogo. De resto, o time deverá ser o mesmo dos últimos jogos para tentar a primeira e única vitória da equipe na atual edição do Paulistão.

“Foi uma semana intensa, proveitosa, não só para o encerramento do campeonato, nós temos trabalhado pensando na sequência do ano, do calendário. Então estamos tentando tirar proveito de todos os momentos, todos os dias. Não só dentro de campo, mas fora também a gente vem olhando o mercado, procurando se fortalecer a cada dia em todos os aspectos para que a gente possa finalizar bem o Paulista e iniciar melhor ainda a Série B”, disse em tom esperançoso Allan Aal. Os olhos deles estão focados na Série B do Brasileiro. Após acesso em 2021, o clube vai disputar pela primeira vez a competição.

A diretoria quer tirar proveito da presença do Corinthians na cidade para arrecadar um bom dinheiro. Dos 11,8 mil ingressos colocados à venda, só restam três mil bilhetes. Destes, perto de mil são destinados para o setor da torcida corintiana.

