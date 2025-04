Corinthians busca reabilitação no Brasileiro diante do Fluminense após derrota em clássico

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Fluminense, em jogo da quarta rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O time do Parque São Jorge busca a reabilitação no campeonato nacional após derrota no clássico para o Palmeiras, por 2 a 0, em Barueri, e pode ter retornos importantes.

Além do revés para o maior rival, chamou a atenção o baixo desempenho do time corintiano. Os comandados de Ramón Díaz não conseguiram reagir ao ritmo imposto pelo adversário e levaram os dois gols antes dos 20 minutos de jogo. A partida marcou o retorno de Memphis Depay, mas não foi o suficiente para o Corinthians apresentar um bom futebol.

O declínio técnico da equipe coincide com as ausências do goleiro Hugo Souza, com lesão na coxa direita, e o meia Rodrigo Garro, com uma tendinopatia patelar no joelho direito. Igor Coronado, que poderia ganhar espaço com o desfalque do argentino, também não conseguiu ter uma sequência de partidas por causa de um trauma no ombro esquerdo.

Apesar disso, o auxiliar-técnico Emiliano Díaz, filho de Ramón, deixou claro após o clássico que o time precisa melhorar independentemente das ausências. “Não tivemos quatro ou cinco jogadores que são titulares, é normal que abaixe o nível. Mas não há desculpas.”

Para o duelo com o Fluminense, a comissão técnica tem a expectativa de contar com a volta do zagueiro Gustavo Henrique, que sofreu com um desconforto na coxa direita nas últimas semanas, e do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda no fim de março.

O último jogo do Corinthians com o time ideal foi justamente o empate sem gols com o Palmeiras, em 27 de março, na partida que garantiu o título do Paulistão. De lá para cá, foram cinco jogos, com uma vitória (Vasco), dois empates (Bahia e América de Cali) e duas derrotas (Huracán e Palmeiras).

O Corinthians terá pela frente um adversário em ótima fase. Sob o comando de Renato Gaúcho, anunciado há pouco mais de dez dias, o Fluminense acumula três vitórias consecutivas, sendo duas no Brasileirão. O time tricolor vem de triunfo por 1 a 0 sobre o Santos de Neymar, no Maracanã.

A equipe carioca terá um desfalque importante para o jogo com o Corinthians. O zagueiro Thiago Silva sofreu uma lesão na coxa direita e só deve retornar aos gramados em quatro semanas.

Os clubes já se enfrentaram 123 vezes em toda a história, com 44 vitórias do Corinthians, 36 empates e 43 vitórias do Fluminense.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS – Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho (Gustavo Henrique), Félix Torres e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos (Ignácio), Freytes e Renê; Hércules (Facundo Bernal), Martinelli, Jhon Arias, Lima e Canobbio; Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).