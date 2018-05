Corinthians busca primeira vitória do técnico Osmar Loss diante do América-MG

O Corinthians enfrenta o América-MG nesta quinta-feira, às 18 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de mais do que os três pontos na tabela de classificação. É, teoricamente, o melhor jogo para o técnico Osmar Loss conquistar o seu primeiro resultado positivo e iniciar uma nova fase no comando do clube.

Em dois jogos como treinador, Osmar Loss perdeu para Millonarios, da Colômbia, e Internacional. O treinador nega pressão, mas admite que um resultado positivo lhe daria maior tranquilidade para trabalhar. “São dois resultados que não são o que o Corinthians vem apresentando nos últimos anos. Uma vitória é importante para dar mais tranquilidade para trabalhar. Pelo resultado e para a torcida se sentir mais alegre”, comentou o técnico.

Após a partida contra o América-MG, o Corinthians terá pela frente dois clássicos. Encara o Flamengo, no Rio de Janeiro, e depois o Santos, na Arena Corinthians. Chegar nestas partidas ainda sem um resultado positivo pode dificultar o trabalho do treinador, que fará diversas mudanças na equipe para o duelo contra os mineiros.

A equipe não terá o volante Maycon, suspenso, e o atacante paraguaio Romero, que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda. Por outro lado, o também volante Gabriel volta de suspensão e o meia Rodriguinho está recuperado de um tratamento dentário que o tirou da partida contra o Internacional.

O lateral-direito Mantuan, que errou praticamente no último lance da partida contra o Internacional e o lance causou o gol da virada do time gaúcho, está confirmado entre os titulares. “Tratamos com naturalidade, embora tenha ganhado repercussão (o erro do jogador). Ele também tratou com naturalidade, por isso permanece na equipe”, explicou o treinador.