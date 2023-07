Corinthians bate recorde de público pagante na Neo Química Arena

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 8:46 Compartilhe

O Corinthians não celebrou apenas a vitória sobre o São Paulo na noite desta terça-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. O clube pôde comemorar também um novo recorde na Neo Química Arena. Em jogo com torcida única, o time alvinegro contou com 46.517 pagantes em seu estádio, na capital paulista.

Foi o recorde de público pagante na história da arena, inaugurada em maio de 2014, às vésperas da Copa do Mundo daquele ano. No total, estiveram presentes no local 46.955 pessoas. Até então, o estádio corintiano tinha como recorde a final da Copa do Brasil do ano passado, contra o Flamengo, com 46.486 pagantes.

Ao fim da partida desta terça, o volante Renato Augusto, autor de dois gols, exaltou o estádio corintiano. “Eu sempre falo que é um orgulho muito grande jogar aqui nessa arena. É diferente a atmosfera, parece que as coisas acontecem diferente. Eu tento aproveitar cada jogo aqui porque é realmente uma coisa que me dá muito prazer. Vou guardar com muito carinho na minha memória”, declarou.

Até então, o recorde do estádio no ano havia acontecido no clássico com o Palmeiras, pela primeira fase do Paulistão. As arquibancadas da arena haviam recebido 45.505 torcedores.

Após vencer o São Paulo por 2 a 1, nesta terça, o Corinthians joga por um empate na partida da volta para assegurar sua vaga na final da Copa do Brasil. O segundo clássico deste confronto está marcado para o dia 16 de agosto, no estádio do Morumbi, também na capital paulista.

Confira os cinco jogos com maior público na Neo Química Arena:

COPA DO BRASIL DE 2023: Corinthians 2 x 1 São Paulo – 46.517 pagantes

COPA DO BRASIL DE 2022: Corinthians 0 x 0 Flamengo – 46.486 pagantes

CAMPEONATO PAULISTA DE 2019: Corinthians 2 x 1 São Paulo – 46.481 pagantes

CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2017: Corinthians 3 x 2 Palmeiras – 46.090 pagantes

CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2017: Corinthians 2 x 2 Atlético-MG – 46.030 pagantes

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias