Corinthians bate Palmeiras na Colômbia e é tetra da Libertadores na despedida de Arthur Elias

O Corinthians é tetracampeão da Libertadores Feminina. Neste sábado, em um clássico com o Palmeiras, na primeira decisão continental entre os dois arquirrivais, a equipe alvinegra levou a melhor, vencendo pelo placar mínimo, 1 a 0, na despedida do técnico Arthur Elias, que deixa o clube para se dedicar exclusivamente ao cargo de treinador da seleção brasileira feminina. Millene marcou ainda na etapa inicial e garantiu o troféu.

O Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, contou com público de apenas 3.580 pessoas. Quem esteve presente no palco da final foi a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ela foi recepcionada por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Em um jogo marcado pela confusa arbitragem da paraguaia Zulma Quiñónez (PAR), o Corinthians foi eficaz, aproveitou a grande chance que teve e derrotou o rival. O Palmeiras ficou em superioridade numérica durante os últimos 32 minutos, mas não conseguiu furar a defesa alvinegra, especialmente pela ótima atuação da goleira Lelê, que impediu o time alviverde de igualar o marcador.

Esse é o quarto título do Corinthians na Libertadores. Os outros três foram conquistados em 2017, 2019 e 2021. Agora, a equipe do Parque São Jorge se isola como a maior campeã de Libertadores no futebol feminino, deixando o São José para trás. O Palmeiras defendia o título, mas terá de se contentar com sua conquista solitária.

O dérbi começou bastante movimentado com os dois times em busca da abertura do placar. O Corinthians conseguiu ser mais incisivo do começo ao fim do primeiro tempo, apesar de o Palmeiras ter o domínio das ações. Tal postura fazia com que as corintianas se aproximassem mais da grande área adversária e complicassem a vida das palmeirenses.

Logo aos 13 minutos, Camilinha cometeu pênalti sobre Gabi Portilho. Vic Albuquerque foi para a cobrança, chutou no canto inferior direito da goleira Amanda, mas acabou acertando a trave. Com o placar zerado, o Palmeiras cresceu no jogo, mas Bia Zaneratto errou em algumas tomadas de decisão.

Do outro, o Corinthians não perdoou. Mais encorpada, entrosada e experiente, a equipe alvinegra não tem dificuldades para marcar gols e sabe explorar as fragilidades do rival. Aos 29, Gabi Portilho escapou pela ponta direita, cruzou para a grande área, nenhuma palmeirense afastou, então Millene se ajeitou para acertar, de canhota, um belo chute e abrir o placar.

Na volta do intervalo, o Palmeiras continuou mais proativo e tentando empurrar o Corinthians para o campo de defesa. As chances, porém, eram escassas, e a equipe alviverde se mantinha longe da meta alvinegra. As comandadas de Ricardo Belli rondavam a intermediária, mas não encontravam alternativas para o último passe e uma conclusão mais eficaz.

Aos 20 minutos, a zagueira Tarciane foi expulsa pelo lado corintiano após cometer falta dura sobre Bia Zaneratto e receber o segundo amarelo. A jogadora e o técnico Arthur Elias ficaram cobrando atuação do VAR para revisão, mas o lance não poderia ser checado, porque o árbitro de vídeo só é acionado em caso de expulsão direta.

Com uma a mais em campo, o Palmeiras montou uma blitz. Ao Corinthians, restou prender a bola o tempo que fosse possível e contar com as defesas espetaculares da goleira Lelê. Andressa ainda tirou um chute em cima da linha.

