O atacante Pedro foi desconvocado da Seleção Brasileira para o Mundial Sub-20 e não irá desfalcar o Corinthians durante maio e junho. Para a vaga do atleta corintiano, o técnico Ramon Menezes convocou Marquinhos, atacante do Arsenal emprestado ao Norwich City, da Inglaterra.

O Timão estava indeciso em relação a convocação de Pedro para disputar o Mundial Sub-20, e “bateu o martelo” após a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, que vê poucas opções no ataque corintiano e planeja dar mais minutos para Pedro e outros garotos da base. Com isso, o clube formalizou um pedido à CBF pela desconvocação do atleta, e a entidade acatou o pedido.

O meia Guilherme Biro e o atacante Giovane seguem convocados e disputarão o torneio na Argentina, entre 20 de maio e 11 de junho. Caso o Brasil chegue até a final, a dupla desfalcará o Timão em dez partidas, incluindo jogos decisivos na Libertadores e Copa do Brasil.

Recentemente, Pedro renovou seu contrato com o Corinthians até 2025, com multa rescisória colocada em 120 milhões de euros (R$ 665,8 milhões na cotação atual) para o mercado internacional. A diretoria alvinegra entende que o atacante de 17 anos pode se torna a maior venda da história do clube.

Na derrota por 2 a 1 diante do Independiente del Valle, na Libertadores, Pedro já recebeu sua primeira oportunidade com Luxemburgo e entrou no segundo tempo da partida. A tendência é que o garoto ganhe cada vez mais minutos, podendo até se tornar titular da equipe.

