Corinthians bate Botafogo no 1º jogo da final da Liga Sul-Americana de basquete

O Corinthians deu um passo importante para conquistar o título da Liga Sul-Americana de basquete masculino. Nesta quinta-feira, no primeiro jogo da série melhor de três da decisão, o time paulista derrotou o Botafogo por 88 a 74, na Arena Carioca 1, no Rio.

Com o resultado, o time do técnico Bruno Savignani pode ser campeão na próxima quinta-feira, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Se for derrotado, o Corinthians ainda terá outra chance no dia seguinte, no mesmo local.

O destaque do Corinthians foi Nesbitt. O pivô terminou o jogo com um duplo-duplo, ao anotar 18 pontos e pegar 11 rebotes. Kyle Fuller contribuiu com 18 pontos e Arthur Pecos, com 17. Pelo lado do Botafogo, Cauê Borges foi o maior pontuador com 18 pontos.

“A intensidade foi o nosso diferencial. O nosso elenco é muito bom, podemos rodar os jogadores e manter uma intensidade”, afirmou o armador Ricardo Fischer. “Mas é só o primeiro jogo. Assim como ganhamos aqui, eles podem ganhar lá. Vamos ver o que temos de corrigir para buscar esta consagração”, completou.

Invicto na competição com seis vitórias, o Corinthians atuou em ritmo acelerado no primeiro tempo, dificultando para o Botafogo colocar em prática sua forte defesa. Com um excelente aproveitamento nas bolas de três pontos (66%, com oito acertos em 12 tentativas), o time paulista fechou com 22 pontos de vantagem: 56 a 34.

Como de costume, o técnico Léo Figueiró aproveitou o intervalo para corrigir os erros da equipe. O Botafogo voltou com outra intensidade na defesa, fez o aproveitamento ofensivo do Corinthians cair drasticamente e venceu o terceiro período por 20 a 11.

A última parcial começou com o time da casa 13 pontos atrás. O Botafogo, no entanto, não repetiu o desempenho do quarto anterior. Corinthians aproveitou os primeiros minutos para fazer 8 a 1 e voltar a ter uma vantagem confortável de 20 pontos. No fim, 21 a 19 no período e uma excelente vitória por 14 pontos: 88 a 74.