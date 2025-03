Corinthians avança em venda de joia da base para o Chelsea, mas ainda não vê ‘martelo batido’

O Corinthians avançou nas negociações para acertar a venda do lateral-esquerdo Denner, destaque das categorias de base do clube, ao Chelsea, da Inglaterra. As conversas com o clube de Londres ocorrem desde janeiro e as partes estão perto de um denominador comum, mas a diretoria alvinegra ainda não “bateu o martelo” pela transação.

O Chelsea ofereceu inicialmente 8 milhões de euros (R$ 48,8 mi aproximadamente) pela contratação de Denner. Apesar de o presidente Augusto Melo ter comentado publicamente que via o negócio com bons olhos, a diretoria tentou melhorar a oferta nas últimas semanas, e a venda pode chegar a 10 milhões de euros (R$ 61 mi), além de um valor extra pelo cumprimento de metas. Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências mundial, já dá a transação como certa.

A negociação envolvendo Denner pegou os torcedores de surpresa, que consideram baixos os valores oferecidos pelo lateral-esquerdo. O Corinthians não tinha interesse em vender o jogador, mas ficou de mãos atadas pelo risco de perder o atleta para outro clube brasileiro por cifras ainda menores. A multa do jovem para o mercado nacional é de apenas R$ 10 milhões, valor calculado em duas mil vezes o salário. Denner ainda tem vencimentos compatíveis com alguém oriundo das categorias de base e, por isso, a rescisão tem um valor inferior se comparada a outros números do futebol profissional.

Augusto Melo afirma que buscou a renovação do atleta com o empresário por mais de uma vez, mas uma extensão de vínculo foi recusada. O atleta é agenciado pelo empresário Giuliano Bertolucci, que cobra R$ 78 milhões do Corinthians na Justiça. Parte da quantia recebida pela venda do jogador será utilizada para a abater a pendência com o agente.

A lateral-esquerda é considerada o “calcanhar de Aquiles” do Corinthians. Com Hugo e Matheus Bidu se alternando na titularidade, e Diego Palacios se recuperando de lesão, o time do Parque São Jorge foi ao mercado e fechou com o argentino Fabrizio Angileri, de 30 anos, que estava no futebol espanhol, e com quem o técnico Ramón Díaz já havia trabalhado anteriormente.

Denner tem contrato com o Corinthians até março de 2027. Caso a negociação com o Chelsea seja sacramentada, o lateral só poderá se transferir para a Inglaterra em fevereiro de 2026, quando completará 18 anos, por determinação das regras da Fifa.

O lateral-esquerdo foi titular na campanha do vice-campeonato do Corinthians na Copinha, balançando as redes por três vezes no torneio. O bom desempenhou levou Denner a ser inscrito no Paulistão, mas ele ainda não teve chances no time principal.