Corinthians: Augusto Melo se reúne com ministros em Brasília por melhorias para o futebol

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se reuniu nesta quinta-feira, 15, com os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Os encontros aconteceram em Brasília. De acordo com o clube paulista, Augusto Melo debateu com os ministros aspectos de melhora para o futebol brasileiro, “tendo o Corinthians como pioneiro para este tipo de encontro”.

“Fui muito bem recebido em Brasília para falar sobre as melhores condições que podemos trazer para o futebol brasileiro, além de discutir possíveis mudanças institucionais em todos os clubes do Brasil”, disse Augusto Melo.

“Esse tipo de agenda só mostra a grandeza do nosso Corinthians e a importância que temos dentro da maior paixão do mundo, que é o futebol”, completou o mandatário ao comentar sobre o encontro que teve na capital federal.

Augusto Melo vive um momento de turbulência no Corinthians. A votação do possível impeachment do presidente irá acontecer no dia 26 de maio, em reunião do Conselho Deliberativo do clube. O mandatário responde por quatro processos de impeachment.

A apuração e a divulgação do resultado do processo também irão acontecer no dia 26 deste mês. No dia 20 de janeiro, o Conselho Deliberativo do Corinthians esteve no Parque São Jorge para votar o impeachment, mas a reunião foi suspensa.