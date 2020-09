Corinthians aprimora jogadas ofensivas para furar retranca goiana

A derrota para o Sport empurrou mais uma vez o Corinthians para a parte de baixo da tabela. Necessitando desesperadamente de uma vitória diante do Atlético-GO, o técnico Dyego Coelho aprimora as jogadas ofensivas para furar uma possível retranca goiana.

O equatoriano Cazares teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está liberado para a estreia. Ele chega com a missão de fazer o setor deslanchar. Jô vem sofrendo por atuar muito isolado na frente.

Coelho define nesta terça-feira qual escalação utilizará em jogo que foi adiado da primeira rodada do Brasileirão. De certo é: colocará o time para atacar. Apenas a vitória alivia, momentaneamente, a situação da equipe, no 15° lugar e a dois pontos da zona de rebaixamento.

Os trabalhos desta segunda-feira foram todos pensando em como balançar as redes adversárias. Coelho trabalhou muito uma pressão na saída de bola adversária e organizou o posicionamento que espera de seus comandados na Neo Química Arena. Jogadas ensaiadas em cobranças de faltas e escanteios foram bastante trabalhadas. Até os laterais ofensivos tiveram atenção especial.

Detalhista, o treinador não quer ver mais o time desperdiçando pontos em casa. Foram sete até então, na derrota para o Palmeiras e nos duros empates com Fortaleza e Botafogo, nos quais o time perdia.

Caso Cazares seja confirmado desde o início, ao lado do intocável Jô, o que parece muito provável, pois a comissão técnica está espantada com a dedicação do equatoriano nos treinos, sobraria para Matheus Vital ou Everaldo, que disputam a outra vaga no ataque.

OPÇÕES – O técnico Coelho ganhou outras opções no trabalho que abriu a semana. O argentino Boselli está recuperado de entorse no tornozelo e treinou normalmente. O chileno Araos cumpriu suspensão no Recife e também pode ser utilizado. Há, apenas, a questão de qual estrangeiro terá de ser sacrificado, pois apenas cinco podem ser relacionados para um jogo. E Coelho conta com seis no elenco.

