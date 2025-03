Corinthians apenas assiste ao Barcelona, perde de 3 e flerta com eliminação

O Corinthians fez seu pior jogo da temporada nesta quarta-feira e abriu caminho para mais uma eliminação traumática na fase preliminar da Copa Libertadores, a exemplo das quedas para o Tolima em 2011 e o Guaraní do Paraguai em 2020. Em uma noite para esquecer, o time comandado por Ramón Díaz mal ofereceu riscos ao Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo e perdeu por 3 a 0, no jogo de ida da terceira e definitiva fase do torneio continental por uma vaga na fase de grupos.

Resta à equipe alvinegra se apegar ao bom desempenho na Neo Química Arena para tentar o que seria uma virada histórica. O jogo de volta, em Itaquera, está marcado para a próxima quarta, 12, às 21h30, em Itaquera. Para avançar direto, é necessária uma vitória por quatro gols de diferença. Triunfo por vantagem de três gols leva a decisão aos pênaltis.

Ramón Díaz escolheu uma formação com três zagueiros para começar o jogo, em busca de dar mais consistência defensiva ao time, que ficou acuado demais ao longo da primeira metade da etapa inicial, até porque o treinador optou por Hugo na ala esquerda, em vez de Matheus Bidu. A consequência dessa opção era uma defesa pesada e limitada na conexão com o setor ofensivo.

A bola ficava no pé do Barcelona, perigoso especialmente nas finalizações de fora da área. Tentativas de longa distância efetuadas pelo volante brasileiro Leonai e o meia Valiente levaram perigo ao gol defendido por Hugo Souza. Cruzamentos também eram opções, porém a área corintiana estava bastante povoada e funcionava bem no jogo aéreo.

Com pouca posse, o Corinthians mal conseguia explorar a qualidade técnica de suas principais peças. Memphis Depay era pouco participativo e Rodrigo Garro não fazia boa partida. O meia argentino, aliás, desperdiçou o que poderia ser a criação de uma grande oportunidade ao carregar a bola demasiadamente, quando poderia ter tocado para Yuri Alberto, livre, durante contra-ataque em velocidade.

Um pênalti marcado após falta de Tchoca dentro da área fez justiça ao bom desempenho do Barcelona, que converteu a cobrança com Corozo. Desta vez, nem mesmo a usual estrela de Hugo Souza nos pênaltis ajudou os corintianos.

Ficou muito claro que a escalação escolhida por Díaz foi, no mínimo, equivocada. Até por isso, o treinador argentino voltou para o segundo tempo com apenas dois zagueiros. Carrillo entrou no lugar de Félix Torres para encorpar o meio de campo e André Ramalho substituiu Tchoca para formar a dupla de zaga com Gustavo Henrique.

Díaz continuou insatisfeito e tirou Garro, que fazia uma partida muito abaixo, para colocar Romero. Na mesma leva, Maycon foi para o jogo na vaga de Alex Santana. Pouco depois das mudanças, perto dos 20 minutos, o Corinthians finalizou ao gol pela primeira vez em toda a partida, em lance no qual Memphis chutou em cima do goleiro após passe de Breno Bidon, que caiu pela esquerda para armar a jogada.

O Barcelona chegou a marcar o segundo, quando Gustavo Henrique cabeceou para dentro da própria rede, mas o gol foi anulado, após muita demora e consulta do árbitro Darío Herrera ao televisor, porque Corozo dividiu com o defensor corintiano e estava impedido.

O futebol ruim apresentado pelo Corinthians, contudo, deu outras oportunidades ao Barcelona, que aproveitou. Rivero ampliou aos 34, após passe de Carabalí, e Corozo marcou o terceiro, aos 38. No intervalo entre um gol e outro, Maycon acertou uma bola na trave.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA DE GUAYAQUIL 3 X 0 CORINTHIANS

BARCELONA DE GUAYAQUIL – Contreras, Carabalí, Álex Rangel, Arreaga e Vallecilla; Arroyo, Leonai (Felipe Caicedo) e Valiente (Cortz); Oyola (Quiñónez), Rivero (Vargas) e Corozo (Chalá). Técnico: Segundo Castillo.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Félix Torres (Carrillo), João Pedro Tchoca (André Ramalho) e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Alex Santana (Maycon), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS – Corozo, aos 45 minutos do primeiro tempo. Rivero, aos 34, e Corozo, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Leonai e Corozo (Barcelona); Hugo Souza, Hugo e Félix Torrres (Corinthians)

ÁRBITRO – Darío Herrera (ARG).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Monumental de Guayaquil, no Equador (EQU).