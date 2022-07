Corinthians anuncia retorno de zagueiro Balbuena

O zagueiro Fabián Balbuena está de volta ao Corinthians. Bicampeão paulista (2017/2018) e campeão brasileiro (2017), o paraguaio, de 30 anos, foi anunciado como novo reforço do Timão nesta segunda-feira (18).

O defensor, que estava no Dínamo de Moscou, da Rússia, obteve liberação do clube e ficará emprestado por um ano no Corinthians. Na última sexta-feira (15), o jogador havia desembarcado em São Paulo para assinar com o clube Alvinegro.

Balbuena tem contrato com o Dínamo até 30 de junho de 2025 e entrou na decisão excepcional da FIFA, que permite a jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia suspenderem seus contratos e irem para outros times.

Em sua primeira passagem pelo Corinthians, o zagueiro atuou em 136 jogos e marcou 11 gols, sendo o sexto estrangeiro com mais gols na história do clube.