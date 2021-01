Corinthians anuncia renovação dos contratos de Gustavo Silva e Mantuan

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato de dois jogadores do seu elenco. O clube comunicou que o acordo com o meio-campista Gustavo Mantuan passa a ser válido até janeiro de 2025, enquanto o vínculo com Gustavo Silva, o Mosquito, vai vigorar até dezembro de 2023.

Ambos conquistaram espaço no Corinthians sob o comando de Vagner Mancini, que os passou a usá-los costumeiramente como titulares – no caso de Mantuan, até se lesionar. Já Mosquito até fez seu retorno ao clube após pedido do ex-técnico Tiago Nunes. Mas as principais chances vieram com Mancini.

Formado nas divisões de base do Corinthians, Mantuan, de 19 anos, tinha contrato com o clube até o fim de fevereiro de 2024, com o clube sendo detentor de 90% dos seus direitos econômicos. Agora, então, o prorrogou por 11 meses.

Ele passou a compor o elenco principal em 2020, disputou sete jogos e marcou um gol diante do Vasco, mas rompeu os ligamentos do joelho. Assim, precisou passar pela terceira cirurgia da sua carreira.

Já Mosquito, de 23 anos, foi anunciado como reforço pelo Corinthians no fim de 2018, tendo assinado, inicialmente, um acordo até dezembro de 2022. Agora, então, o ampliou por uma temporada.

Formado nas divisões de base do Paraná, Mosquito chegou a ser emprestado pelo Corinthians ao Coritiba em 2020. De volta ao clube, já soma 22 jogos disputados, com dois gols marcados. A equipe tem a totalidade dos seus direitos econômicos.

