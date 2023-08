Corinthians anuncia renovação com Wesley; perto de sair, Murillo é relacionado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 20:02 Compartilhe

A sexta-feira foi agitada nos bastidores do Corinthians. Às vésperas de encarar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, o time do Parque São Jorge anunciou a renovação com o atacante Wesley, joia da base. O novo vínculo é válido até agosto de 2027.

Wesley chegou ao Corinthians aos 10 anos de idade e marcou presença em todas as categorias de base do clube alvinegro. Aos 18 anos, ele já fez 20 jogos como profissional, tendo anotado dois gols: contra Newell’s Old Boys, pela Copa Sul-Americana, e contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

O atacante é peça importante para Vanderlei Luxemburgo. Vindo do banco, traz fôlego para a equipe quando precisa manter o ritmo, assim como fez contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Também tem oportunidades como titular, quando o treinador opta por usar time misto. Apesar de jovem, vem ganhando bastante confiança da comissão e da torcida.

Por falar em equipe alternativa, é exatamente isso que Luxemburgo pode optar para encarar o Goiás neste sábado. Mesmo precisando de vitórias para manter reação no Brasileirão e se afastar ainda mais da degola, o time alvinegro encara um adversário que nunca venceu na Neo Química Arena. Além disso, nos próximos dois compromissos, terá Estudiantes, pela Sul-Americana, e Palmeiras, pelo torneio nacional. Então se tem um momento em que pode se permitir tirar o pé do acelerador um pouco é agora.

Para o duelo deste sábado, o comandante priorizou trabalhar a parte tática da equipe, tanto no setor ofensivo como defensivo. Também realizou movimentações de bolas paradas. Fagner, com lesão na panturrilha esquerda, é ausência confirmada para o duelo. Roni, que se machucou durante o treinamento, também está fora. O zagueiro Murillo, pretendido pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, foi relacionado para o duelo. Mesmo assim, ainda há dúvidas sobre a sua permanência no Corinthians.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para encarar o Goiás:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli; Laterais: Fábio Santos, Léo Mana e Matheus Bidu; Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil, Lucas Veríssimo e Murillo; Meias: Biro, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matheus Araújo, Matías Rojas, Maycon, Renato Augusto e Ruan Oliveira; Atacantes: Felipe Augusto, Gustavo Silva, Romero, Wesley e Yuri Alberto.

