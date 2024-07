Corinthians anuncia argentino Ramón Díaz como novo técnico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2024 - 13:11 Para compartilhar:

O Corinthians anunciou no início desta quarta-feira (10), a contratação de Ramón Díaz para o posto de treinador.

O argentino assinou contrato com o Timão até o fim de 2025 e já vai acompanhar a partida de hoje contra o Vasco, seu antigo clube.

Além do cruzmaltino, Diaz também tem passagens pelo Botafogo, River Plate, Libertad, além de ter sido vice-campeão do Mundial de Clubes FIFA no comando do Al-Hilal.

Confira o anúncio:

RAMÓN DÍAZ É O NOVO COMANDANTE DO TIMÃO! ✍🏽🖤 O treinador chega ao #TimeDoPovo com contrato válido até o fim de 2025! 👊🏽 Saiba mais 👉🏼 https://t.co/WsNB9RyvyO#BemVindoRamónDíaz#VaiCorinthians pic.twitter.com/dsuHy7ia6I — Corinthians (@Corinthians) July 10, 2024