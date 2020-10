Corinthians anuncia a contratação de Vagner Mancini até o fim de 2021 Negociação vinha acontecendo nos últimos dias e veio à tona no último domingo, mas só foi oficializada nesta segunda-feira. Treinador já comanda o Timão contra o Athletico-PR

Após a negociação tomar conta do noticiário na noite do último domingo, o Corinthians anunciou oficialmente a contratação de Vagner Mancini como novo técnico do clube nesta segunda-feira. Com contrato até dezembro de 2021, o comandante que estava no Atlético-GO traz consigo dois nomes para a comissão técnica e já esteve no CT com o elenco nesta tarde.

O negócio já era dado como certo nos bastidores, e já havia sido adiantado tanto pelo presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, quanto pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista. Todas as partes haviam se acertado na noite do último domingo, após a 15ª rodada do Brasileirão-2020, e ficou para esta segundo os detalhes finais e a assinatura do contrato, além do anúncio, é claro.

Apresentado ao grupo e no comando dos treinamentos, Mancini será o técnico do Timão na partida diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Brasileirão-2020, já com a missão de vencer e tirar o time da zona de rebaixamento da competição, uma vez que com a derrota para o Ceará, o Alvinegro foi para a 17ª posição na tabela.

E MAIS:

Para trabalhar ao seu lado nessa missão, Mancini traz dois auxiliares: Anderson Batatais e Cláudio Andrade (analista de desempenho). O restante da comissão técnica será formada pelo estafe fixo do Corinthians, que conta com Anselmo Sbragia como responsável pela preparação física, e os preparadores de goleiros Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos, além do auxiliar Mauro da Silva.

Mancini deixou o Atlético-GO após 18 jogos oficiais, cinco vitórias, seis empates e sete derrotas, aproveitamento de 38,89%. No Brasileirão foram 15 partidas, quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, totalizando 18 pontos e a 12ª posição na tabela, boa campanha que inclui triunfos sobre Flamengo e Fluminense, e grandes atuação contra o Atlético-MG e contra o Corinthians.

Em sua carreira de treinador, que teve início em 2004, no Paulista de Jundiaí, Vagner Mancini conquistou cinco títulos, sendo o primeiro deles, a Copa do Brasil-2005, o mais importante, quando treinava o próprio Paulista, clube que lhe deu a projeção nacional por conta dessa conquista. De lá para cá foram quatro taças estaduais: dois baianos, 2008 e 2016 (pelo Vitória), um catarinense, 2017 (pela Chapecoense), e um cearense, 2011 (pelo Ceará).

E MAIS:

Veja também