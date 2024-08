Corinthians amplia contrato de Garro, Yuri treina e Talles Magno prevê batalha em Fortaleza

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2024 - 14:55 Para compartilhar:

O Corinthians anunciou neste sábado a renovação do contrato do meia Rodrigo Garro, que vem sendo o principal destaque do time na temporada. Após recusar uma proposta do River Plate, da Argentina, pelo atleta, o clube concedeu ao jogador um aumento salarial e prorrogou o contrato até o fim de 2028.

A multa rescisória do atleta, de 26 anos, também aumentou e será, agora, de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para transferências internacionais. Garro tem 40 jogos com a camisa alvinegra e seis gols marcados, além de cinco assistências.

“Creio que é algo lindo para mim, para o clube também. Chegar aqui foi um passo importante na minha carreira, foi uma decisão importante. Hoje, renovar com o clube é algo lindo”, afirmou o camisa 10 à Corinthians TV. “Sinto que tenho muitos sonhos para cumprir com o Corinthians. É só um passo mais. Tenho que seguir trabalhando para poder alcançar estes objetivos”, completou.

TREINO COM RETORNO DE YURI ALBERTO

Com Garro, o Corinthians finalizou neste sábado a sua preparação para o jogo com o Fortaleza, marcado para este domingo, às 16h, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Ramón Díaz aplicou um trabalho tático voltado para jogadas de bola parada ofensivas e defensivas. Um exercício de finalizações e um jogo de enfrentamento em campo reduzido também foram aplicados.

A equipe corinthiana tem à disposição peças importantes para este duelo: o volante Raniele está recuperado de lesão na panturrilha direita e treinou com o elenco. O atacante Yuri Alberto encerrou o período de transição após se recuperar de cirurgia para retirada da vesícula biliar. Os atacantes Romero e Talles Magno, preservados na última partida, também estão aptos para jogar.

“É muito importante essa rodada. Sabemos que todo jogo é uma final. Estamos treinando e batalhando para ganhar essa final. Foi uma semana muito importante. Fiquei fora da última partida, mas estou 100%, com mais gás e condições de jogo para ajudar a equipe. Sabemos que o time deles é muito bom. Eu acho que vai ser um duelo difícil, mas temos totais condições de fazer um bom jogo e trazer o resultado para casa”, disse Talles Magno.

A baixa para o duelo é o atacante Wesley, que foi liberado da viagem para Fortaleza por estar negociando com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. As conversas estão adiantadas e a tendência é que o Corinthians confirme a venda do atleta nas próximas horas.

Enquanto isso, o Corinthians volta às atenções no Brasileirão, onde aparece dentro da zona de rebaixamento, com 22 pontos. O time paulista precisa reencontrar o caminho das vitórias para deixar o descenso.