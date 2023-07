Corinthians, América-MG e Botafogo buscam vaga nas oitavas da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 17:06 Compartilhe

Três times brasileiros – Corinthians, América-MG e Botafogo – entram em campo nesta semana em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023 em repescagens sem grandes favoritos, já que os jogos de ida tiveram placares apertados.

O Botafogo é o que se encontra em situação mais confortável entre os candidatos à vaga na próxima fase do torneio.

O time carioca, líder isolado do Campeonato Brasileiro, venceu em sua visita ao Patronato, da segunda divisão da Argentina, por 2 a 0 no jogo de ida na cidade de Paraná e tem tudo para se classificar na quarta-feira, jogando em casa.

O Botafogo triunfou em todas as partidas que disputou no estádio Nilton Santos no Brasileirão e pode até perder por um gol de diferença para os argentinos.

Os demais resultados da ida dos playoffs foram empates ou vitórias por apenas um gol de diferença, o que injeta uma dose de suspense para as partidas decisivas.

As repescagens valendo vaga nas oitavas de final da Sul-Americana são disputadas entre os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores e os segundos da Sul-Americana.

– Nada definido –

O Corinthians pretende voltar a brilhar no âmbito continental 11 anos após a conquista do Mundial de Clubes. Para manter o sonho vivo, o time paulista precisa começar com o acesso às oitavas de final da Sul-Americana nesta terça-feira, aproveitando a valiosa vitória no jogo de ida contra o Universitario, em São Paulo, por 1 a 0 com seu time reserva.

Já o América-MG, que também joga na terça, vive um mau momento: no sábado foi eliminado nos pênaltis pelo próprio Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, e no Brasileirão é o lanterna. A Sul-Americana é então uma tábua de salvação para o time mineiro. Mas a missão em Belo Horizonte não será nada fácil, já que terá pela frente o Colo Colo, para quem perdeu por 2 a 1 em Santiago.

Em um dos duelos mais equilibrados da repescagem, o Barcelona do Equador deu o primeiro passo com a vitória por 2 a 1 em casa, mas a vaga será disputada nesta terça contra o experiente Estudiantes, tetracampeão da Libertadores (1968, 1969, 1970 e 2009), em visita de alto risco à cidade argentina de La Plata.

Na quarta-feira, o peruano Sporting Cristal vai tentar reverter a desvantagem contra o Emelec, do Equador, após perder por 1 a 0 em casa.

No mesmo dia, o argentino San Lorenzo, primeiro campeão da Sul-Americana, em 2002, tem vento favorável para avançar para as oitavas de final ao receber o Independiente de Medellín no Nuevo Gasómetro, após vencer os colombianos por 1 a 0 fora de casa no jogo de ida.

Tudo está aberto no duelo entre os chilenos Audax e Ñublense, que ficaram no empate em 0 a 0 e voltam a se enfrentar na quinta-feira, em Concepción.

Com relativa vantagem após uma vitória de 1 a 0 em casa, o Libertad paraguaio tem que aproveitar essa diferença diante do Tigre na Argentina.

A final da edição de 2023 do segundo torneio de clubes mais importante da Conmebol será no dia 28 de outubro, em Montevidéu.

— Programação dos jogos de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana-2023 que serão disputados esta semana (entre parênteses os resultados das partidas de ida)

– Terça-feira





Em Belo Horizonte: América-MG (BRA) – Colo Colo (CHI) (1-2)

Em La Plata: Estudiantes (ARG) – Barcelona (EQU) (0-1)

Em Lima: Universitario (PER) – Corinthians (BRA) (0-1)

– Quarta-feira:

No Rio de Janeiro: Botafogo (BRA) – Patronato (ARG) (2-0)

Em Guayaquil: Emelec (EQU) – Sporting Cristal (PER) (1-0)

Em Buenos Aires: San Lorenzo (ARG) – Independiente Medellín (COL) (1-0)

– Quinta-feira:

En Concepción: Audax Italiano (CHI) – Ñublense (CHI) (0-0)

En Tigre: Tigre (ARG) – Libertad (PAR) (1-2)

