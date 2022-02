Corinthians admite dificuldade em busca por novo técnico, e Nuno Espírito Santo desponta como opção Após interesse em Jorge Jesus e Vitor Pereira esfriar, o técnico português ex-Tottenham, que está livre no mercado, passa a ser visto com bons olhos pela direção corintiana

Corinthians está com dificuldades para encontrar um novo técnico, mas já definiu que um treinador europeu é prioridade. A diretoria corintiana gostaria de contratar rapidamente o substituto de Sylvinho, demitido no último dia 2 de fevereiro, mas já admite que a situação de momento não está tão fácil.

Os nomes dos portugueses Jorge Jesus e Vitor Pereira despontaram como favoritos do Timão inicialmente, mas não evoluíram. Jorge não quer voltar a trabalhar antes de maio, enquanto Pereira não se mostrou disposto em trabalhar no futebol brasileiro, pois entende ter mercado na Europa.

A direção do clube alvinegro não descarta ambos os nomes, principalmente o segundo, mas começa a avaliar novas opções, e Nuno Espírito Santo, também lusitano, surge como uma boa opção para a cúpula corintiana.

Nuno está livre no mercado desde que saiu do Tottenham, da Inglaterra, no fim do ano passado, o que é um ponto importante financeiramente para o Corinthians. Recentemente ele esteve cotado para assumir o Everton, outro clube inglês, mas a equipe da cidade de Liverpool optou pela contratação de Frank Lampard. Vitor Pereira, citado acima, foi outro nome cogitado nos toffees.

No entanto, ainda não houve contato entre o Timão e Nuno. A princípio, o nome foi visto com bons olhos pelo ‘núcleo duro’ do clube alvinegro.

No momento, o Corinthians conta com representantes na Europa para negociar com técnicos estrangeiros.

