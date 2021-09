Corinthians adia estreia do novo uniforme com o time masculino; jogo será com torcida Timão usaria sua nova terceira camisa roxa neste sábado, contra o Red Bull Bragantino, mas adversário, mandante, vestirá preto. Partida contra o Bahia vai marcar a estreia

O time masculino do Corinthians terá de adiar uma estreia importante que aconteceria neste fim de semana: sua nova terceira camisa. O primeiro jogo com a novidade está previsto para este sábado, contra o Red Bull Bragantino, mas uma incompatibilidade de cores acabou impedindo que isso acontecesse. Agora a estreia será no duelo com o Bahia, na Neo Química Arena, com torcida.

De acordo com informação do GE confirmada pelo LANCE!, o plano do Timão era que a equipe já vestisse a camisa roxa neste sábado, em Bragança Paulista. No entanto, a equipe da casa, que tem a prioridade na escolha do uniforme, vestirá a camisa preta do clube, o que inviabiliza o uso da cor roxa pelos corintianos, que irão a campo com a camisa 1, branca com detalhes em preto.

O adiamento acaba sendo até interessante para o Corinthians, que poderá estrear a camisa nova alguns dias depois, na próxima terça-feira, quando recebe o Bahia, na Neo Química Arena. Será o primeiro jogo com a torcida de volta após a liberação do Governo de São Paulo e do Conselho Técnico da CBF.

Dentro dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus, o estádio poderá receber 30% de sua capacidade total, ou seja, cerca de 14,8 mil torcedores poderão ir até Itaquera e presenciar a primeira partida com a nova camisa roxa trajada pela equipe masculina, uma vez que a feminina já utilizou no último domingo, na final do Brasileirão, em que foi campeã.

Portanto, a estreia do terceiro uniforme do Timão para temporada 2021/2022 ficará para a próxima terça-feira, 5 de outubro, no duelo com o Bahia, às 21h30, pela 24ª rodada do Brasileirão-2021. Antes disso, Sylvinho e seus comandados terão um compromisso complicado contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, neste sábado, às 19h. O Corinthians é o sexto colocado na tabela.

