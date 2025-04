Corinthians acerta renovação de empréstimo de Talles Magno e Díaz mira o Vasco no Brasileiro

Em meio à retomada do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Huracán, na estreia da Copa Sul-Americana, o técnico Ramón Díaz teve uma boa notícia. A diretoria definiu a renovação de empréstimo do atacante Talles Magno, que permanece no clube até o fim da temporada.

Os dirigentes chegaram a um acordo com os representantes do New York City, dos Estados Unidos, para concluir a prorrogação do vínculo por um período de mais seis meses.

Um dos homens de confiança de Ramón Díaz, o jogador revelado pelo Vasco manifestou o desejo de permanecer no Brasil e isso ajudou na concretização do acerto.

Artilheiro da equipe no Campeonato Paulista ao lado do atacante Yuri Alberto com cinco gols, o atleta, que desembarcou no Parque São Jorge em agosto, tem 37 jogos e oito gols marcados.

Nesta quinta-feira, o técnico Ramón Díaz comandou uma atividade no CT Joaquim Grava. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Huracán fizeram um trabalho regenerativo enquanto os outros atletas participaram de um coletivo.

Nesta sexta, o treinador argentino deve definir o time que enfrenta o Vasco no sábado, na Neo Química Arena. Preocupado com o desgaste do elenco, Díaz deve se reunir com o seu estafe para avaliar qual time vai a campo em partida válida pela segunda rodada do Nacional.