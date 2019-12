Corinthians acerta com gremista Luan e deve ser assinar acordo nos próximos dias

O Corinthians acertou a contratação do atacante Luan, do Grêmio. A diretoria e os agentes do jogador chegaram a um acordo, restando agora a assinatura do contrato para o negócio ser oficializado. O clube paulista deve pagar R$ 20 milhões por 55% dos direitos do atleta e ainda ceder um jogador por empréstimo.

Ainda não há a definição da diretoria gremista sobre o atleta que chegará ao time. O negócio esquentou durante esta semana, quando os presidentes das duas equipes deram declarações para comentar a transação.

Romildo Bolzan, escreveu nas redes sociais que Clayson foi colocado à disposição como moeda de troca, mas que não havia interesse por parte do Grêmio. Andrés Sanchez rebateu a afirmou que o acordo não teria envolvimento de qualquer atleta do Corinthians.

Luan esteve na Arena Corinthians na última terça-feira para a partida beneficente promovida pelo ex-jogador Emerson Sheik. Os torcedores presentes gritaram o nome do jogador, que despistou sobre o futuro. Em entrevista concedida depois do jogo, o atacante disse que o fato de ter sido corintiano na infância não pesaria na decisão.

Contratado pelo Grêmio em 2014, ele disputou 299 partidas e marcou 77 gols no time gaúcho. Suas duas melhores temporadas foram em 2016 e 2017. No primeiro ano, ele ajudou o Grêmio na conquista da Copa do Brasil e depois faturou a inédita medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio. Na sequência, participou da conquista da Libertadores pelo Grêmio, sendo eleito o melhor jogador da competição.

Em 2018, seu nome chegou a ser especulado para o futebol europeu, mas devido a uma série de lesões caiu de rendimento e chegou a ficar na reserva do Grêmio. Na última temporada, Luan alternou altos e baixos no time gaúcho.