Coringa é aclamado em Veneza e sai favorito ao Oscar

VENEZA, 31 AGO (ANSA) – O novo filme “Coringa” (“Joker”), produzido por Martin Scorsese e com direção de Todd Phillips, foi ovacionado na 76ª edição do Festival de Veneza e sai como favorito ao Oscar. A história sobre o principal inimigo do Batman traz o ator Joaquim Phoenix no papel do “palhaço do crime”, que já foi vivido por grandes nomes do cinema, como Jack Nicholson (1989) e Heath Legder (2008).

“Acredito que aquilo que mais me atraiu nesse filme é o fato de ser uma versão única do personagem. Pude interpreta-lo da minha maneira, sem olhar para o que veio antes. Posso dizer que descobri diferentes elementos ao longo da produção. Cada dia existia algo novo para se explorar”, afirmou Phoenix na coletiva de imprensa. O ator, que precisou perder 23 quilos para fazer o longa, também foi aplaudido por críticos, que acreditam que Phoenix está entre os favoritos para vencer o Oscar de melhor ator. Baseado no personagem de quadrinhos de mesmo nome da DC Comics, o filme narra a origem do comediante falido Arthur Fleck, que encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City.

Desconsiderado pela sociedade, ele começa a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa.

Para Phoenix, a interpretação do personagem é “difícil de definir” porque “nenhum psiquiatra pode atribuir a uma patologia específica”.

O elenco de Coringa ainda conta com o famoso Robert De Niro, Zazie Beetz, Marc Maron e Frances Conroy. Após Veneza, o filme estreará no Festival de Toronto, no Canadá, e será lançado no dia 3 de outubro em circuito internacional.

O Festival italiano acontece até o próximo dia 7 de setembro, quando será realizada a entrega dos principais prêmios e haverá a exibição fora de concurso do drama anglo-italiano “The Burnt Orange Heresy”, de Giuseppe Capotndi, que conta com o astro do Rolling Stone, Mick Jagger, no elenco. (ANSA)