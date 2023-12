‘Coringa da Flórida’ acusa fabricante do GTA 6 de criar personagem ‘idêntico a ele’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2023 - 12:24 Para compartilhar:

Um homem acusa os responsáveis pelo trailer do jogo GTA 6 (Grand Theft Auto VI), publicado no dia 4 de dezembro, de ter usado uma imagem dele, tirada pelas autoridades quando foi preso, como inspiração para um personagem. Lawrence Sullivan, conhecido como “Coringa da Flórida” por se assemelhar ao vilão do Batman, pediu uma indenização do fabricante do jogo pelo uso indevido da imagem dele. As informações são do The Guardian.

Entenda o caso:

O jogo de videogame, que é muito aguardado pelos fãs da franquia, enfim teve um trailer lançado, que gerou até o momento 148 milhões de visualizações;

No vídeo, são destacadas imagens que viralizaram e são originárias da Flórida, estado americano onde a obra se passa;

Uma das referências feitas pela Rockstar Games, produtora do GTA, é a de um homem com cabelo roxo e tatuagens espalhadas pelo rosto sendo preso, o que lembra o incidente envolvendo Lawrence Sullivan;

O indivíduo foi preso em 2017 após apontar uma arma de fogo para carros que estavam passando por uma rua em Miami;

No sábado, 9, o americano publicou um vídeo no TikTok, afirmando que reivindicaria uma compensação que envolva valores entre um ou dois milhões de dólares (quantia que varia entre R$ 4,9 milhões e R$ 9,8 milhões);

“Aquele sou eu. O coringa da Flórida não vai aceitar isso. Vocês pegaram minha imagem, tiraram minha vida”, declarou o sujeito em post.

O homem relatou em entrevistas passadas que tragédias o fizeram se identificar com o personagem dos quadrinhos, citando o assassinato de um amigo até o fracasso de um relacionamento. “O velho Lawrence, aquele que você via com rosto comum, morreu. Esse é o novo”, declarou o indivíduo.

De acordo com a Business Insider, o homem não teria muitas chances de vencer um processo caso o movesse contra a produtora de jogos. Essa não é a primeira vez que um processo seria movido contra a Rockstar Games por suposta utilização indevida de imagens. Em 2014, a atriz Lindsay Lohan entrou com uma ação judicial acusando a empresa de criar uma personagem semelhante a ela. Na ocasião, a Justiça considerou a denúncia infundada, já que o jogo nunca menciona o nome da mulher diretamente e nem utiliza fotos.

