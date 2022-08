Coric volta ao top 30 após 14 meses. Tsitsipas de volta ao top 5

admin3 22/08/2022 - 11:18 Compartilhe

O croata Borna Coric, campeão do Masters de Cincinnati no último domingo, foi catapultado no ranking da ATP ao ganhar mais de 100 posições e está de volta top 30 após 14 meses. Vice em Cincinnati, Stefanos Tsitsipas está de volta ao top 5.

Voltando de uma cirurgia no cotovelo, Coric utilizou ranking protegido para disputar o Cincinnati e fez uma grande campanha com vitórias sobre alguns favoritos como Rafael Nadal e Felix Auger Aliassime somando pontos importantes.

Ao conquistar seu primeiro título de Masters 1000, Coric subiu 123 posições na ATP e é o atual 29º do mundo no ranking atualizado desta segunda-feira.

Esta é a primeira vez desde 10 de maio de 2021 que Coric figura entre os 30 melhores do mundo. Na ocasião, Coric já estava afastado do circuito há 2 meses para tratar o cotovelo.

Vice-campeão em Cincinnati, o grego Stefanos Tsitsipas somou pontos importantes que o devolveram para o top 5 da ATP, após ganhar duas posições dentro do disputadíssimo top 10. Tsitsipas não figurava entre os cinco melhores do mundo desde 27 de junho deste ano.

Outros destaques

Outros destaques de subida no ranking da ATP são o argentino Pedro Cachin, que ganhou 22 posições ao conquistar o título do tradicional Challenger de Santo Domingo, na República Dominicana, e agora é o 66º.

Campeão do Challenger de Vancouver, no Canadá, o francês Constant Lestienne ganhou 19 posições do ranking e é o 75º do mundo.

Tanto Cachin quanto Lestienne alcançaram seu melhor ranking da carreira.

E MAIS: