Coric alcança, em Cincinnati, sua 1ª final de Masters em 4 anos

Parceria Lance & IstoÉ 20/08/2022 - 22:53 Compartilhe

O tenista croata Borna Coric, número 152 do mundo, se classificou, na noite deste sábado, para a decisão do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, evento sobre o piso rápido com premiação acima de US$ 6 milhões.

O croata, que ficou oito meses parado em 2021, derrotou o britânico Cameron Norrie, 11º, por 6/3 6/4 após 1h31min de duração. O jogo foi trocado para a quadra GrandStand por conta do atraso provocado pelas chuvas na cidade em Ohio.

Coric foi quebrado uma vez, mas controlou a partida quebrando o rival três vezes em jogo de dominância para garantir o triunfo.

Algoz de Rafael Nadal na segunda rodada, ele alcança sua segunda final de Masters 1000 na carreira, primeira em quase quatro anos (Xangai em outubro de 2018), e espera por Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas.

Ele busca o terceiro título na carreira nesta que será sua oitava final. A última conquista foi em junho de 2018, em Halle, na Alemanha.

Norrie vinha de bater Andy Murray e Carlos Alcaraz na campanha e terá o melhor ranking com o nono lugar. O croata vai se recuperando e já garantiu vaga no top 50. Se for o campeão será top 30.

E MAIS: