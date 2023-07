COREN rebate fala da atriz Daniela Escobar sobre enfermeiras ‘seduzirem’ médicos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 10:48 Compartilhe

Por meio das redes sociais, o COREN-DF (Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal) rebateu uma fala polêmica da atriz Daniela Escobar, que afirmou no podcast ‘Papagaio Falante’ que enfermeiras “vão maquiadas e com unhas feitas para o trabalho com intenção de seduzir médicos”.

“Essa declaração ultrajante, repugnante e criminosa requer uma retratação urgente por parte da agressora. A Enfermagem não admite esse tipo de desrespeito e seguirá mobilizada até que as devidas desculpas sejam feitas”, diz a nota divulgada no Instagram.

“A verdade é que profissionais de enfermagem têm liberdade para se arrumar, se produzir e usar o estilo que desejarem para ser feliz, trabalhar e viver plenamente as experiências pessoais e profissionais que quiserem. O tempo passou e a realidade mudou: hoje, depois de muita luta das mulheres, elas podem votar, trabalhar e viver a vida como desejam”.

“Nem a história da própria profissão fez a atriz Daniela Escobar ter mais educação e conhecimento para evitar reproduzir o machismo e a misoginia”, finaliza o comunicado do COREN-DF.

Pronunciamento de Daniela Escobar

Em entrevista ao site Gshow, Daniela Escobar se manifestou após ter sido detonada pela declaração: “Meu comentário foi sobre a minha surpresa ao ver enfermeiras muito maquiadas em uma ocasião em que estive hospitalizada, em comparação com a realidade mostrada nas novelas onde não usam maquiagem alguma”, explicou a atriz.

“Esses comentários foram em relação à comparação da realidade com a ficção. Não vi ofensa nisso, visto que o podcast do Mallandro é humor escrachado”.

“Como não assisti a nenhum desses programas onde replicaram, não sei exatamente quais comentários fizeram em cima do que foi dito para que a classe das enfermeiras esteja se sentindo tão ofendida a ponto de invadirem meu Instagram me insultando absurdamente como estão fazendo”, concluiu Escobar.

