Coreia do Sul vence Bahrein (3-1) em sua estreia na Copa da Ásia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/01/2024 - 19:22 Para compartilhar:

A Coreia do Sul venceu o Bahrein por 3 a 1 em sua estreia na Copa da Ásia, nesta segunda-feira (15) em Doha, no Catar, com dois gols do meio-campista do Paris Saint-Germain, Lee Kang-in.

Os ‘Taeguk Warriors’ (‘Guerreiros Taegeuk’) abriram o placar aos 38 minutos através do meio-campista do Estrela Vermelha de Belgrado Hwang In-beom, mas a modesta seleção do Bahrein empatou por meio de Abdullah al-Hashash no início do segundo tempo (51′).

Pouco depois Lee garantiu a vitória com seus dois gols (56′ e 68′).

Os jogadores comandados pelo técnico alemão Jürgen Klinsmann, que estão entre os favoritos ao título da competição, deixam, no entanto, a liderança do grupo E para a Jordânia, que tem um saldo superior após vencer com facilidade a Malásia por 4 a 0, com uma dobradinha de Musa Al-Taamari, do Montpellier.

No terceiro jogo do dia, o Iraque venceu a Indonésia (3-1) e está na segunda posição do Grupo D, atrás do Japão, que derrotou o Vietnã por 4 a 2.

./bds/cyj/bm/aam/dd

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias